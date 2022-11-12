「哈利波特」3星驚曝曾是正宮、腥夫、小三

艾瑪湯普遜（左起）、肯尼斯布萊納、海倫娜寶漢卡特不同時期加入了「哈利波特」系列演出。（取材自IMDb）

許多被第三者介入、毀掉婚姻的女性，往往並沒在第一時間發現難堪的事實，接著又有意無意的忽視，到最後事情攤開在陽光下，已經沒有回頭路。

曾經在「哈利波特 」（Harry Potter）電影系列扮演崔老妮教授的奧斯卡影后艾瑪湯普遜（Emma Thompson），近日接受訪問時就提到，前夫肯尼斯布萊納（Kenneth Branagh）在拍攝「瑪麗雪萊之科學怪人」（Mary Shelley'S Frankenstein）時，已經和女主角海倫娜寶漢卡特（Helena Bonham Carter）外遇，她卻沒有心理準備要知道這件事，以至於自己覺得當初過於盲目。

肯尼斯布萊納和艾瑪湯普遜曾是英國演藝圈的最著名明星夫妻，男方被公認是「莎劇才子」，編導演 樣樣行，女方也是能編擅演還奪得小金人的傑出女性，堪稱旗鼓相當。不料肯尼斯和艾瑪是因合作拍戲才結緣，等到他去拍了別的片子，又和別人假戲真做，妻子則被蒙在鼓裡。

艾瑪湯普遜近日受訪坦言自己昔日面對婚姻被介入，太過盲目。（歐新社資料照片）

艾瑪回憶那時完全想像不到肯尼斯和同劇組的另一個女人正在進行不倫的關係，事情爆發後，她決定離婚，那時有如只剩一半的自己還在活著，情緒低潮，而李安就是在那個時候跟她合作拍「理性與感性」（Sense and Sensibility）。

海倫娜寶漢卡特（左）與肯尼斯布萊納的戀情，最後也以分手收場。（路透資料照片）

人生的際遇就是很奇妙，肯尼斯與海倫娜的感情最終也分手收場，艾瑪在奧斯卡獎 上的封后之作「此情可問天」（Howards End）裡，她就演海倫娜的姊姊，沒想到彼此後來關係會如此尷尬，更妙的是，肯尼斯先加入「哈利波特」系列扮演吉德羅洛哈教授，艾瑪下一集就進來飾演崔老妮，海倫娜跟著也加入扮演大反派貝拉雷斯壯，好在三人沒有什麼對手戲。