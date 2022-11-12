「哈利波特」3星驚曝曾是正宮、腥夫與小三 李安知情？
許多被第三者介入、毀掉婚姻的女性，往往並沒在第一時間發現難堪的事實，接著又有意無意的忽視，到最後事情攤開在陽光下，已經沒有回頭路。曾經在「哈利波特」電影系列扮演崔老妮教授的奧斯卡影后艾瑪湯普遜，近日接受訪問時就提到，前夫肯尼斯布萊納在拍攝「瑪麗雪萊之科學怪人」時，已經和女主角海倫娜寶漢卡特外遇，她卻沒有心理準備要知道這件事，以至於自己覺得當初過於盲目。
肯尼斯布萊納和艾瑪湯普遜曾是英國演藝圈的最著名明星夫妻，男方被公認是「莎劇才子」，編導演樣樣行，女方也是能編擅演還奪得小金人的傑出女性，堪稱旗鼓相當。不料肯尼斯和艾瑪是因合作拍戲才結緣，等到他去拍了別的片子，又和別人假戲真做，妻子則被蒙在鼓裡。艾瑪回憶那時完全想像不到肯尼斯和同劇組的另一個女人正在進行不倫的關係，事情爆發後，她決定離婚，那時有如只剩一半的自己還在活著，任何自覺可愛、是個夠好的人的念頭全部跑光光，情緒在低潮，而李安就是在那個時候跟她合作拍「理性與感性」，不難想像女主角的心情也可能是需要面對的一個挑戰，儘管在工作時艾瑪還是相當專業。
人生的際遇就是很奇妙，肯尼斯與海倫娜的感情最終也分手收場，艾瑪在奧斯卡獎上的封后之作「此情可問天」裡，她就演海倫娜的姊姊，沒想到彼此後來關係會如此尷尬，更妙的是，肯尼斯先加入「哈利波特」系列扮演吉德羅洛哈教授，艾瑪下一集就進來飾演崔老妮，海倫娜跟著也加入扮演大反派貝拉雷斯壯，好在3人沒有什麼對手戲。今年肯尼斯以自編自導的「貝爾法斯特」拿下奧斯卡最佳原著劇本獎，總算和前妻艾瑪一樣都是小金人得主，只剩昔日的「小三」海倫娜至今還沒能揚威奧斯卡。
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