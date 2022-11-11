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安珀又槓戴普 控曾說「虛假的騙局」 世紀官司恐重啟

記者陳建嘉／綜合報導
安珀赫德今年官司敗訴後，又傳出「水行俠2」被大砍戲分，得不償失。(路透資料照片)
安珀赫德今年官司敗訴後，又傳出「水行俠2」被大砍戲分，得不償失。(路透資料照片)

強尼戴普（Johnny Depp）、安珀赫德（Amber Heard）這對怨偶的毀謗世紀官司，在沸沸揚揚中落幕，但近日傳出，這場世紀官司，可能會在近期重啟。

離婚案中，安珀不僅要賠償強尼戴普1035萬美元的天價，主演「水行俠2」（Aquaman and the Lost Kingdom）日前補拍也沒找她，疑似被完全換角，讓她得不償失。根據美媒「TMZ」報導指出，安珀已蒐集相關資料，指控強尼戴普在2020年的律師團成員之一亞當沃德曼（Adam Waldman），曾在網路上發文指責她虛構性暴力案件，更有情緒性字眼。不過強尼已向法院去函，表示自己不應為律師的言論負責，而且安珀的律師團並沒有足夠的證明指控，這一切都讓外界不免猜測，這場世紀官司可能又會在近期再啟。

強尼戴普與安珀赫德的世紀官司疑似又要再啟，不過強尼已向法院去函，表明不會對律師言...
強尼戴普與安珀赫德的世紀官司疑似又要再啟，不過強尼已向法院去函，表明不會對律師言行負責，安珀的指控證據也不足。(路透資料照片)

此外，安珀最近又有許多爭議行為。近日一名YouTuber在頻道中Po出影片，監視器拍到神似安珀的女子在西班牙馬約卡島的路邊就地「解放」，後來鄰居在她住所附近的人行道發現「人類糞便」，大驚失色；對照之前強尼的控訴，更使人猜測隨地排便的女人應該是安珀。

安珀被判賠償強尼千萬美元，曾在電視訪問公開表明付不出來，卻又花大錢和女友、女兒一起到以色列、西班牙等地旅遊。原本她去西班牙是想換個環境、洗心革面，不料依然故我，常常開派對，大吵大鬧又喝得醉醺醺，鄰居都難以忍受，巴不得她趕快離開。

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