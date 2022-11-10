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世紀官司重啟？強尼律師曾嗆安珀「虛假的騙局」反挨告

記者陳建嘉／即時報導
安珀赫德今年官司敗訴後，又傳出「水行俠2」被大砍戲分，得不償失。(路透資料照片)
安珀赫德今年官司敗訴後，又傳出「水行俠2」被大砍戲分，得不償失。(路透資料照片)

強尼戴普、安珀赫德這對怨偶的毀謗世紀官司，鬧得沸沸揚揚，安珀赫德不僅要賠償強尼戴普獲得1035萬美元的天價，主演「水行俠2」日前補拍也沒找她，疑似被完全換角，讓她得不償失，根據美媒「TMZ」報導指出，她已蒐集相關資料，指責強尼戴普在2020年的律師團成員之一亞當沃德曼，曾在網路上發文指責她虛構性暴力案件，這一切都是「虛假的騙局」，更有情緒性字眼，引發安珀赫德不滿，決心提告求償，不過強尼戴普則已向法院去函，表示自己不應為律師的言論負責，而且安珀赫德的律師團並沒有足夠的證明指控，這一切都讓外界不免猜測，這場世紀官司，可能又會在近期再啟。

然則，安珀赫德最近又有許多爭議行為，近日一位名叫約瑟夫莫利斯的YouTuber在頻道中釋出影片，監視器拍到神似她的女子在西班牙度假勝地馬約卡島的路邊就地「解放」，後來鄰居在她住所附近的人行道發現「人類糞便」，大驚失色，對照之前強尼戴普的控訴，更確定隨地排便的女人應該就是她。

安珀赫德被判賠償強尼千萬美元，她曾在電視訪問公開表明付不出來，卻又花大錢和女友、女兒一起到以色列、西班牙等地旅遊。原本她去西班牙是想換個環境、洗心革面，不料竟是依然故我，常常開趴，大吵大鬧又喝得醉醺醺，鄰居都難以忍受，巴不得她趕快離開。在最新的「大」事件之後，恐怕更受不了她繼續賴著不走。

強尼戴普與安珀赫德的世紀官司疑似又要再啟，不過強尼已向法院去函，表明不會對律師言...
強尼戴普與安珀赫德的世紀官司疑似又要再啟，不過強尼已向法院去函，表明不會對律師言行負責，安珀的指控證據也不足。(路透資料照片)

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