珍妮佛安妮斯頓穿胸貼比基尼 最遺憾沒凍卵生子

珍妮佛安妮斯頓穿胸貼比基尼，自曝過往艱辛的求子經驗。（取材自Instagram）

53歲好萊塢 女星珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）接受時尚 雜誌「Allure」專訪，一向保養有成的她，更大膽換上胸貼比基尼展現好身材，更有側身拍攝，身段無比完美，而這些大尺度照片的背後，其實她想表達「我現在沒有什麼好隱瞞」，僅希望透過訪談與照片，啟發女性坦率的面對人生的選擇。

珍妮佛透露自己最遺憾的事，莫過於沒有凍卵，更說年輕時因為全心投入事業發展，疏忽了結婚生子的可能性，導致她之後花費相當多精力對抗不孕，「我願意付出任何一切，如果某人當初能對我說：『去凍卵、幫妳自己一個忙。』我就是沒思考這件事，所以我現在就是這樣了，船已經開走了。」

安妮斯頓曾與布萊德彼特 （Brad Pitt）有過五年婚姻、與賈斯汀瑟魯斯（Justin Theroux）則結婚兩年，其實曾嘗試過懷孕，也有試管嬰兒，但結果未盡理想，「我曾試著懷孕，那對我是充滿挑戰的道路，懷寶寶的道路……，所有這些年來的猜測……，真的很令人難受。我曾做過試管嬰兒、喝中國茶，各種你想像得到的方法，我嘗試了每種方法。」

珍妮佛因為主演情境喜劇「六人行」（Friends）大受歡迎，她表示，「那些關於我丈夫會離開我、我們分手並結束婚姻，都是因為我不肯給他一名子女的說法，完全是謊言，我現在沒有什麼好隱瞞的」。