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罹失語症息影前作品 布魯斯威利再扮警探

記者黃保慧／綜合報導
布魯斯威利3月因為失語症宣布息影，「俠探」奈特可說是他演藝生涯最後的代表作」。（圖：車庫提供）
布魯斯威利3月因為失語症宣布息影，「俠探」奈特可說是他演藝生涯最後的代表作」。（圖：車庫提供）

由「俠探特攻：全面追緝」（Detective Knight:Rogue）原班人馬打造的「俠探特攻」系列第二部曲「俠探特攻：贖罪行動」（Detective Knight:Redemption），布魯斯威利（Bruce Willis）再度化身洛杉磯警探「奈特」，對抗裝扮成聖誕老人的全新敵人「聖誕炸彈客」。這是布魯斯威利繼生涯代表作「終極警探」之後，再度於聖誕節出任務，喚起影迷的懷舊之情。

布魯斯威利今年3月因為失語症宣布息影後，要在大銀幕上看到他的機會越來越少，「俠探特攻」系列是他息影前搏命打造的最終三部曲，不只有著布魯斯威利近年作品少見的浩大格局，更為這位昔日的動作天王塑造了一個全新的冷酷英雄形象「俠探」奈特，可以說是他演藝生涯最後的代表作。

「灰影人」男星吉米路易士（Jimmy Jean-Louis）曾參演布魯斯威利主演的戰爭動作片「獵日風暴」，在前一集「俠探特攻：全面追緝」飾演奈特的辦案搭檔「桑格」的他，也強力推薦這個系列：「它很有娛樂性，有很多動作場面、很棒的表演，我們都很清楚布魯斯威利過去的作品是什麼模樣，這就是另一部典型的布魯斯威利作品。」

美國男星馬修派里（Matthew Perry）因為在經典情境喜劇「六人行」（Friends）飾演「錢德」而走紅，他與布魯斯威利是多年好友，布魯斯威利在「六人行」中的客串演出即是由他牽線而成。他在近期出版的回憶錄中透露，過去他經常跟布魯斯威利到處開趴，而在派對結束後，他們會坐下來聊天，「這時我會看到布魯斯威利真實的一面──一個善良的人，一個有愛心且無私的人，一個很棒的父母，一個很棒的演員，最重要的是，一個好人。」馬修派里也透露，在得知布魯斯威利罹患失語症之後，「我每天都在為他祈禱。」

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