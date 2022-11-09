不生小孩才離婚？珍妮佛安妮斯頓澄清謠言 認了喝中藥助孕

珍妮佛安妮斯頓（左）與布萊德彼特有過五年婚姻。(路透)

珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston)近日接受Allure雜誌專訪，談到兩段婚姻破裂的傳聞：「他們說我離婚是因為我不願意給我丈夫一個孩子，這絕對是謊言。」

珍妮佛安妮斯頓說，自己人生最艱難的時期是三、四十歲的時候，為了能夠有自己的孩子，她曾嘗試過試管嬰兒、喝中藥(Chinese teas)等所有可以嘗試的方法。

珍妮佛透露自己最遺憾的事，莫過於沒有凍卵，更說年輕時因為全心投入事業發展，疏忽了結婚生子的可能性，導致她之後花費相當多精力對抗不孕，「我願意付出任何一切，如果某人當初能對我說：『去凍卵、幫妳自己一個忙。』我就是沒思考這件事，所以我現在就是這樣了，船已經開走了。」

但她並不覺得沒有孩子的女人是不完整的，所以當意識到應該順其自然時，她選擇放手，並未感到遺憾，甚至有些輕鬆，「現在我不必再糾結『我能嗎、我也許可以』了。」

以影集「六人行」（Friends）中的甜心形象受到觀眾喜愛的珍妮佛安妮絲頓，雖然和布萊德彼特 （Brad Pitt）、賈斯汀賽洛（Justin Theroux）的兩段婚姻都以離異告終，卻沒有跟他們撕破臉，甚至變成前夫們傾吐負面情緒的對象。