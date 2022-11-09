我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德桑提斯勝選演說未提川普 支持者高呼「再過2年」

拜登：計畫2024年競選連任 經濟沒有瀕臨衰退

不生小孩才離婚？珍妮佛安妮斯頓澄清謠言 認了喝中藥助孕

娛樂新聞組／即時報導
珍妮佛安妮斯頓（左）與布萊德彼特有過五年婚姻。(路透)
珍妮佛安妮斯頓（左）與布萊德彼特有過五年婚姻。(路透)

珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston)近日接受Allure雜誌專訪，談到兩段婚姻破裂的傳聞：「他們說我離婚是因為我不願意給我丈夫一個孩子，這絕對是謊言。」

珍妮佛安妮斯頓說，自己人生最艱難的時期是三、四十歲的時候，為了能夠有自己的孩子，她曾嘗試過試管嬰兒、喝中藥(Chinese teas)等所有可以嘗試的方法。

珍妮佛透露自己最遺憾的事，莫過於沒有凍卵，更說年輕時因為全心投入事業發展，疏忽了結婚生子的可能性，導致她之後花費相當多精力對抗不孕，「我願意付出任何一切，如果某人當初能對我說：『去凍卵、幫妳自己一個忙。』我就是沒思考這件事，所以我現在就是這樣了，船已經開走了。」

但她並不覺得沒有孩子的女人是不完整的，所以當意識到應該順其自然時，她選擇放手，並未感到遺憾，甚至有些輕鬆，「現在我不必再糾結『我能嗎、我也許可以』了。」

以影集「六人行」（Friends）中的甜心形象受到觀眾喜愛的珍妮佛安妮絲頓，雖然和布萊德彼特（Brad Pitt）、賈斯汀賽洛（Justin Theroux）的兩段婚姻都以離異告終，卻沒有跟他們撕破臉，甚至變成前夫們傾吐負面情緒的對象。

布萊德彼特

上一則

陳紅當年插足陳凱歌婚姻 倪萍在書中稱她是「小三」

延伸閱讀

菲律賓環球小姐選美 首開放已婚報名

菲律賓環球小姐選美 首開放已婚報名
明星圈轉賣 馬里布豪宅17年5次轉手翻5倍

明星圈轉賣 馬里布豪宅17年5次轉手翻5倍
馬修派瑞自曝曾是癮君子 花900萬元清醒

馬修派瑞自曝曾是癮君子 花900萬元清醒
差點嗑藥到死 「六人行」男星感謝安妮絲頓當頭棒喝

差點嗑藥到死 「六人行」男星感謝安妮絲頓當頭棒喝

熱門新聞

張柏芝。(取材自微博)

傳謝霆鋒年付8千萬 張柏芝仍拚命工作 兒子曝原因

2022-11-04 07:57
林青霞榮登金馬獎影后，當晚的性感禮服卻差點上演走光風暴。（本報資料照片）

演藝生涯最驚險時刻？林青霞胸部赤裸裸走光 感謝有他

2022-11-05 02:50
楊冪在新戲中騎重機。(圖：LINE TV提供)

楊冪「謝謝你醫生」開播就被求婚 劇本看1次哭1次

2022-11-05 08:03
安珀赫德曾與前夫強尼戴普大打誹謗官司。(美聯社)

又出「大」事？安珀赫德疑西班牙街頭「嗯嗯」被拍到

2022-11-07 09:56
倪淑君16歲時擠下張曼玉得到「陰陽錯」的演出機會，也成為許多人爭相邀約的女主角。（取材自微博）

16歲時擠下張曼玉成女主 昔日台灣仙氣女神現身金馬

2022-11-06 20:35
吳東諺(右起)、白家綺夫妻在「幸福宅一起」中將演情侶，左起為同劇吳皓昇、陳立芹、陳宇風、葉家妤。記者沈昱嘉／攝影

看梧桐妹辣照倒抽一口氣 4寶媽白家綺要女兒「加外套」

2022-11-04 17:14

超人氣

更多 >
不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨206席 民主黨182席

不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨206席 民主黨182席
不斷更新／參院最新開票情況 共和黨48席 民主黨46席

不斷更新／參院最新開票情況 共和黨48席 民主黨46席
不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨22席

不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨22席
胡錦濤中共20大離席前 栗戰書對他說：別看了，一切已成定局

胡錦濤中共20大離席前 栗戰書對他說：別看了，一切已成定局
暴怒尖叫...川普對期中選舉結果失望 面臨被世代交替

暴怒尖叫...川普對期中選舉結果失望 面臨被世代交替