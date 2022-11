不生小孩才離婚？珍妮佛安妮斯頓澄清謠言 認了喝中藥助孕

珍妮佛安妮斯頓(Jennifer Aniston)近日接受Allure雜誌專訪,談到兩段婚姻破裂的傳聞:「他們說我離婚是因為我不願意給我丈夫一個孩子,這絕對是謊言。」

珍妮佛安妮斯頓說,自己人生最艱難的時期是三、四十歲的時候,為了能夠有自己的孩子,她曾嘗試過試管嬰兒、喝中藥(Chinese teas)等所有可以嘗試的方法。

珍妮佛透露自己最遺憾的事,莫過於沒有凍卵,更說年輕時因為全心投入事業發展,疏忽了結婚生子的可能性,導致她之後花費相當多精力對抗不孕,「我願意付出任何一切,如果某人當初能對我說:『去凍卵、幫妳自己一個忙。』我就是沒思考這件事,所以我現在就是這樣了,船已經開走了。」

但她並不覺得沒有孩子的女人是不完整的,所以當意識到應該順其自然時,她選擇放手,並未感到遺憾,甚至有些輕鬆,「現在我不必再糾結『我能嗎、我也許可以』了。」

以影集「六人行」(Friends)中的甜心形象受到觀眾喜愛的珍妮佛安妮絲頓,雖然和布萊德彼特 (Brad Pitt)、賈斯汀賽洛(Justin Theroux)的兩段婚姻都以離異告終,卻沒有跟他們撕破臉,甚至變成前夫們傾吐負面情緒的對象。

Introducing our December cover star, #JenniferAniston.

She has spent most of her adult life in the spotlight, with all its glare. At 53, she opens up about her path to leaving regrets and some deeply personal pain behind. https://t.co/2x254s1EWk pic.twitter.com/Z4WMUTrDDt