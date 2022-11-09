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「黑豹2」飆好評 導演憶查德威克罹癌「婉拒讀續集劇本」

記者陳建嘉／即時報導
「黑豹2：瓦干達萬歲」。(圖：迪士尼提供)
「黑豹2：瓦干達萬歲」。(圖：迪士尼提供)

漫威年度壓軸力作「黑豹2：瓦干達萬歲」（Black Panther: Wakanda Forever）承襲漫威電影宇宙的壯闊場景，繼續一覽科技強國「瓦干達」的秘辛，目前更在知名影評網站「爛番茄」獲得87%的新鮮度，導演萊恩庫格勒（Ryan Coogler）日前在「黑豹」的官方播客節目透露一開始劇本很早就寫完大部分，「我那時寫得差不多，打電話給查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman），問他是否在我收到漫威的修改意見時先看一下劇本」，但被查德威克婉拒，直到查德威克罹癌過世後，才得知當時他的狀態已經很差，完全無法起身看劇本。

萊恩回顧這段過往時，感傷提到「我那時感覺他很疲憊，我後來嘗試聯繫他已經好幾天，丹佐華盛頓（Denzel Washington）也在聯繫他」，萊恩提到查德威克當時演出的「藍調天后」（Ma Rainey's Black Bottom）由丹佐華盛頓監製，所以很想聯繫查德威克詢問後續事宜，「他打電話給我，我感覺他應該正躺在床上，他的妻子西蒙也和他在一起，他請西蒙先離開房間，「他不想讓她聽見可能在保密協議上會惹麻煩的事」，但是西蒙不願離開，當時就讓萊恩起疑，是不是發生什麼事了，但他們一直有說有笑，才打消萊恩的疑慮，「我問他是否有興趣看一下『黑豹2』的劇本，他卻婉拒，但他有提到他們計畫在南卡萊納州舉行婚禮，還問了我小孩的事，因為他錯過我們的嬰兒派對」。

雖然查德威克當時不願看劇本，但也有表示「我等以後再看吧」，後來萊恩才知道，當時的查德威克已經很疲累，完全無法專心了。萊恩另外透露原本「黑豹2」的故事仍會以「帝查拉」為核心，講述他在彈指事件消失五年之後，回歸瓦干達，卻因為曾經消失，除了重整國內勢力之外又要面對外來強敵，由「納摩」領導的海底王國「塔洛坎」，只可惜在查德威克過世後，劇本便大為改變。

漫威 導演 南卡

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