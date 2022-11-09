克里斯伊凡獲年度「最性感男人」 巨石強森親自頒獎

「美國隊長」克里斯伊凡(左)榮登2022年「年度最性感男人」，由巨石強森頒獎。(取材自YouTube)

「時人」雜誌每年都會公布「全球最性感男人」，今年終於由被多次點名的前「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）獲選，他除了表示媽媽很開心之外，當晚更出席知名脫口秀節目「The Late Show with Stephen Colbert」，由好友巨石強森 （The Rock）協助頒獎，巨石強森向他要求，「請說出最性感的一句話」，克里斯不忘搭上美國期中選舉 熱潮，立刻說「明天早上記得去投票」。

巨石強森親自贈送「年度最性感男人」的掛帶給克里斯，克里斯則回應：「從前任的最性感男人手上獲獎，格外有意義。」強森則搞笑回應：「我可是從來沒放棄過這頭銜。」克里斯又問「你不是2016年的最性感男人嗎？」強森持續幽默口吻，表示自己現在還活著，而且一樣很性感，所以他依舊還是最性感的男人，兩人最終開玩笑表示「要不然一起分享這個獎」，一陣笑鬧聲中結束授獎儀式。

「美國隊長」克里斯伊凡(左)榮登2022年「年度最性感男人」，由巨石強森頒獎。(取材自YouTube)

克里斯伊凡，曾先後扮演兩位漫威 英雄—「驚奇4超人」中的霹靂火，以及「美國隊長」史蒂夫羅傑斯，始終是「全球最性感男人」熱門人選，偏偏年年被點名，最後都花落別人家，去年甚至被漫威英雄片的夥伴「蟻人」保羅路德（Paul Rudd）搶下此榮銜。八卦刊物傳他不慎手滑把疑似露出第3點的照片發布出去、引發軒然大波，「時人」才臨時改頒給保羅，免得再生枝節，克里斯晚了一年才在今年成了「全球最性感男人」，不只保羅在他之前，「雷神索爾」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）、「死侍」萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）都比他早好幾年就獲封「全球最性感男人」。