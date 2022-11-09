我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨再搶下關鍵一席 費特曼擊敗奧茲當選賓州參議員

紐約「紅潮」未現 霍楚當選州長 民主黨大獲全勝

克里斯伊凡獲年度「最性感男人」 巨石強森親自頒獎

記者陳建嘉／即時報導
「美國隊長」克里斯伊凡(左)榮登2022年「年度最性感男人」，由巨石強森頒獎。(取材自YouTube)
「美國隊長」克里斯伊凡(左)榮登2022年「年度最性感男人」，由巨石強森頒獎。(取材自YouTube)

「時人」雜誌每年都會公布「全球最性感男人」，今年終於由被多次點名的前「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）獲選，他除了表示媽媽很開心之外，當晚更出席知名脫口秀節目「The Late Show with Stephen Colbert」，由好友巨石強森（The Rock）協助頒獎，巨石強森向他要求，「請說出最性感的一句話」，克里斯不忘搭上美國期中選舉熱潮，立刻說「明天早上記得去投票」。

巨石強森親自贈送「年度最性感男人」的掛帶給克里斯，克里斯則回應：「從前任的最性感男人手上獲獎，格外有意義。」強森則搞笑回應：「我可是從來沒放棄過這頭銜。」克里斯又問「你不是2016年的最性感男人嗎？」強森持續幽默口吻，表示自己現在還活著，而且一樣很性感，所以他依舊還是最性感的男人，兩人最終開玩笑表示「要不然一起分享這個獎」，一陣笑鬧聲中結束授獎儀式。

「美國隊長」克里斯伊凡(左)榮登2022年「年度最性感男人」，由巨石強森頒獎。(...
「美國隊長」克里斯伊凡(左)榮登2022年「年度最性感男人」，由巨石強森頒獎。(取材自YouTube)

克里斯伊凡，曾先後扮演兩位漫威英雄—「驚奇4超人」中的霹靂火，以及「美國隊長」史蒂夫羅傑斯，始終是「全球最性感男人」熱門人選，偏偏年年被點名，最後都花落別人家，去年甚至被漫威英雄片的夥伴「蟻人」保羅路德（Paul Rudd）搶下此榮銜。八卦刊物傳他不慎手滑把疑似露出第3點的照片發布出去、引發軒然大波，「時人」才臨時改頒給保羅，免得再生枝節，克里斯晚了一年才在今年成了「全球最性感男人」，不只保羅在他之前，「雷神索爾」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）、「死侍」萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）都比他早好幾年就獲封「全球最性感男人」。

巨石強森 漫威 期中選舉

上一則

回憶殺…香港4大女神無P圖同框 網讚經典天然美女

延伸閱讀

「美國隊長」克里斯伊凡獲選年度最性感男人：我媽會超開心

「美國隊長」克里斯伊凡獲選年度最性感男人：我媽會超開心
賽普勒斯東正教領袖病逝 反對俄侵烏嗆普亭：信什麼教？

賽普勒斯東正教領袖病逝 反對俄侵烏嗆普亭：信什麼教？
賽普勒斯東正教大主教病逝 生前反對俄羅斯侵烏

賽普勒斯東正教大主教病逝 生前反對俄羅斯侵烏
南瓜露餡？ 克里斯伊凡祕戀再被抓包

南瓜露餡？ 克里斯伊凡祕戀再被抓包

熱門新聞

張柏芝。(取材自微博)

傳謝霆鋒年付8千萬 張柏芝仍拚命工作 兒子曝原因

2022-11-04 07:57
林青霞榮登金馬獎影后，當晚的性感禮服卻差點上演走光風暴。（本報資料照片）

演藝生涯最驚險時刻？林青霞胸部赤裸裸走光 感謝有他

2022-11-05 02:50
楊冪在新戲中騎重機。(圖：LINE TV提供)

楊冪「謝謝你醫生」開播就被求婚 劇本看1次哭1次

2022-11-05 08:03
安珀赫德曾與前夫強尼戴普大打誹謗官司。(美聯社)

又出「大」事？安珀赫德疑西班牙街頭「嗯嗯」被拍到

2022-11-07 09:56
倪淑君16歲時擠下張曼玉得到「陰陽錯」的演出機會，也成為許多人爭相邀約的女主角。（取材自微博）

16歲時擠下張曼玉成女主 昔日台灣仙氣女神現身金馬

2022-11-06 20:35
可凡下車直接走光。圖／翻攝自上班不要看YouTube

真的太「走鐘」 網美走紅毯 一下車就走光

2022-10-29 13:49

超人氣

更多 >
20.4億勁球頭獎得主出爐 加州誕生幸運兒

20.4億勁球頭獎得主出爐 加州誕生幸運兒
不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨199席 民主黨168席

不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨199席 民主黨168席
好市多11月上架新品 這10款值得多看一眼

好市多11月上架新品 這10款值得多看一眼
不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨21席

不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨21席
不斷更新／參院最新開票情況 共和黨47席 民主黨46席

不斷更新／參院最新開票情況 共和黨47席 民主黨46席