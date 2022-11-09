美國隊長克里斯伊凡 獲封全球最性感男人

克里斯伊凡獲選「時人」今年度全球最性感男人。（取材自Instagram）

「時人」雜誌每年都會公布「全球最性感男人」，今年終於由被多次點名的前「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）獲選，他笑言媽媽會非常開心，雖然自己做的任何事都會讓她很驕傲，但這卻是媽媽能拿去誇耀的事蹟，也坦承感到害羞多過自傲。

長相帥氣、身材健碩的克里斯伊凡，曾先後扮演兩位漫威 英雄──「驚奇4超人」（Fantastic Four）中的霹靂火，以及「美國隊長」史蒂夫羅傑斯，始終是「全球最性感男人」熱門人選，偏偏年年被點名，最後都花落別人家，去年甚至是漫威英雄片的夥伴「蟻人」（Ant-Man）保羅路德（Paul Rudd）搶下這個榮銜。

八卦 刊物傳他不慎手滑把疑似露出第三點的照片發布出去、引發軒然大波，「時人」才臨時改頒給保羅，免得再生枝節，克里斯晚了一年才在今年成了「全球最性感男人」，不只保羅在他之前，「雷神索爾」（Thor）克里斯漢斯沃（Christopher Hemsworth）、「死侍」（Deadpool）萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）都比他早好幾年就獲封「全球最性感男人」。

可是遲到仍比不到好，克里斯伊凡雖然對於這個看似光榮的封號稍稍感到尷尬，卻表示會永遠珍惜。自漫威英雄片「畢業」之後，他在皮克斯動畫「巴斯光年」（Lightyear）擔任配音主角，又在動作片「灰影人」扮演反派，試圖走出有別於「美國隊長」的正直、英勇新戲路，觀眾還是沒辦法馬上改觀。

有趣的是，當初「美國隊長」男主角還沒被改造成超級士兵前的瘦弱模樣，差一點就要由男星傑瑞米史壯（Jeremy Strong）來飾演，最後才改成克里斯伊凡透過特效變得矮小來呈現。傑瑞米因主演HBO影集「繼承之戰」（Succession）成了金球、艾美雙料視帝，雖沒能與「最性感男人」沾上邊，發展卻也算不錯。