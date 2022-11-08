沒人接？ 吉米金莫3度主持奧斯卡頒獎典禮

吉米金莫將主持明年奧斯卡頒獎典禮。（路透資料照片）

預計明年3月13日上午舉行的第95屆奧斯卡 頒獎典禮，公布主持人選，將由負責轉播的ABC電視網深夜秀當家主持吉米金莫(Jimmy Kimmel)接掌重任，這是他第三度主持奧斯卡典禮。他自我解嘲：「第三度受邀主持奧斯卡頒獎，不是莫大的榮耀，就是個陷阱。不管怎樣，我還是很感謝主辦單位在所有好的人選都說不之後馬上來問我。」

吉米第一次主持奧斯卡典禮，就發生了「樂來越愛你」（La La Land）誤被頒發最佳影片的驚天大烏龍，不過錯不在他身上；隔年他再掌奧斯卡主持重任，就沒有再出意外。

近年來奧斯卡頒獎收視向下探底，讓主持人的選擇變得更加困難，老將吉米回歸可以穩定軍心，而他在節目中和麥特戴蒙（Matt Damon）互相鬥氣的橋段，也有機會在明年奧斯卡典禮上出現。

今年的奧斯卡頒獎因為出現「威爾史密斯 （Will Smith）掌摑克里斯洛克(Chris Rock)」事件，引發熱烈討論，一度傳主辦單位邀請曾二度主持奧斯卡典禮的克里斯擔任明年主持人，他以「有如重回命案現場」為由婉拒。其實他第一度主持就得罪裘德洛（Jude Law）、柯林法洛（Colin Farrell）等當年當紅男星，柯林法洛廣被看好是明年影帝的大熱門，克里斯推掉奧斯卡主持也免得彼此又要狹路相逢。