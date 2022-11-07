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吉米金莫第3度主持奧斯卡獎 自嘲「撿剩下的」

記者蘇詠智／即時報導
吉米金莫將主持明年奧斯卡頒獎典禮。（路透資料照片）
吉米金莫將主持明年奧斯卡頒獎典禮。（路透資料照片）

預計在明年3月12日上午舉行的第95屆奧斯卡頒獎典禮，公布主持人選，將由負責轉播的ABC電視網深夜秀當家主持吉米金莫（Jimmy Kimmel）接掌重任，會是他第3度主持奧斯卡典禮。他自我解嘲：「第3度受邀主持奧斯卡頒獎，不是莫大的榮耀，就是個陷阱。不管怎樣，我還是很感謝主辦單位在所有好的人選都説不之後馬上來問我。」

吉米第一次主持奧斯卡典禮，就發生了「樂來越愛你」(：La La Land)誤被頒發最佳影片的驚天大烏龍，不過錯不在他身上，隔年他再掌奧斯卡主持重任，就沒有再出意外。近年來奧斯卡頒獎收視向下探底，讓主持人的選擇變得更加困難，老將吉米回歸可以穩定軍心，而他在節目中和麥特戴蒙互相鬥氣的橋段，也有機會在明年奧斯卡典禮上出現。

被威爾史密斯掌摑的克里斯洛克（左），被傳曾被接洽擔任明年奧斯卡典禮主持人。（路透...
被威爾史密斯掌摑的克里斯洛克（左），被傳曾被接洽擔任明年奧斯卡典禮主持人。（路透資料照片）

今年的奧斯卡頒獎因為出現「威爾史密斯（Will Smith）掌摑克里斯洛克（Chris Rock）」事件，引發熱烈討論，一度傳主辦單位邀請曾2度主持奧斯卡典禮的克里斯擔任明年主持人，他以「有如重回命案現場」為由婉拒。其實他第一度主持就得罪裘德洛(Jude Law)、柯林法洛（Colin Farrell）等當年當紅男星，柯林法洛被看好是明年影帝的大熱門，克里斯推掉奧斯卡主持也免得彼此又要狹路相逢。

奧斯卡 威爾史密斯

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