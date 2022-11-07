泰勒絲、喬歐文想婚 卡在婚前協議恐導致情變？

泰勒絲家財萬貫，被傳想用婚前協議卻保身家不大失血。（路透資料照片）

樂壇小天后泰勒絲（Taylor Swift）已經從昔日的美少女長成30出頭的女青年，到了適合結婚、生子的年紀，她事業有成，和李安捧紅的英國 英俊小生喬歐文（Joe Alwyn）交往多年一直很穩定，各方都好奇他們為何還不結婚？而專門報導明星與名流的「國家詢問報」稱彼此在婚前協議的簽訂上陷入僵局，倘若沒處理好，戀情破局的可能性都不是沒有。

喬歐文不想簽婚前協議，不願意覺得自己像被包養的小白臉。（路透資料照片）

泰勒絲過往的戀情很少撐過一年，外界一直認為她是個花花女郎，直到和「比利‧林恩的中場戰事」（Billy Lynn's Long Halftime Walk）男主角喬歐文交往，受到喬的影響一切低調，才終於能夠避開各方關心、好好享受戀情，不知不覺也就六年過去，喬近來還參與她的歌曲創作，彼此看似關係更密切，卻仍沒有要走進結婚禮堂的態勢，大家都不知道哪裡出問題，原來仍是卡在「婚前協議」上。

從各自的資產來看，泰勒絲身家約5億7000萬美元，是個超級大富婆，喬歐文連她的十分之一都不到，也難怪泰勒絲會希望先簽好婚前協議來保障她的財務，以免日後這段婚姻沒能成功，她的財產不會被喬瓜分走大半。然而報導稱，喬認為泰勒絲要是不能在生活與財務上都成為他的合夥，就會覺得自己像被她包養的小白臉，所以對簽婚前協議相當反感。

兩人各有各的堅持，泰勒絲若要生兒育女又不太能再繼續拖，難道她有生以來最穩定的一段感情，會為了婚前協議沒搞定而破局？各方都在等著瞧。