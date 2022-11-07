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「新好弟弟」亞倫卡特溺斃浴缸 兄悼：愛從未消失

記者蘇詠智／綜合報導
「新好男孩」成員尼克卡特(左)與弟弟亞倫卡特的關係，近年來惡化到徹底決裂。（路透資料照片）
「新好男孩」成員尼克卡特(左)與弟弟亞倫卡特的關係，近年來惡化到徹底決裂。（路透資料照片）

「新好男孩」成員尼克卡特（Nick Carter）的弟弟、知名歌手亞倫卡特（Aaron Carter），日前被發現在家中浴缸溺斃，得年34歲，詳細死因尚在調查中。其兄「新好男孩」成員尼克卡特（Nick Carter），雖然已經和他公開鬧翻，仍發文寫道：「不管我弟弟和我之間有多複雜的關係，我對他的愛從未消失。」

亞倫幼時曾和「新好男孩」到處巡演，還被取了「新好弟弟」的封號，他和家人的關係卻在成年後轉趨惡劣，尼克甚至申請了為期一年的禁制令，阻擋他接近自己和妻子。

亞倫卡特小小年紀就展露演藝天分，單飛出輯也締造出色銷量，成為紅牌偶像。然而近年來他的事業走下坡，外表上也有重大轉變，從金髮美男變成臉上、身上都一堆刺青，更自爆從小被姊姊李絲莉性侵，氣憤尼克知情卻不伸出援手，更加碼爆料指尼克昔日和派瑞絲希爾頓（Paris Hilton）交往，曾把她當沙包一樣毆打，氣得尼克和他決裂，兄弟之情蕩然無存。

姊姊在25歲就因用藥過量猝逝，亞倫卻也走上跟她一樣英年早逝的悲劇結局。

在人生的最後時刻，亞倫最為外界熟知的除了和尼克隔空交火，還有與模特兒梅蘭妮馬丁的一段風風雨雨戀情，兩人前年初開始交往，一個月後就把她名字刺在右邊的眉頭，可是之後分分合合，儘管曾訂婚也生了個兒子，卻仍為家暴事件鬧進警局。

去年9月，亞倫因家暴和藥癮被認定不適合照顧小孩，為此特地接受勒戒、想要拿回兒子的監護權。梅蘭妮得知亞倫噩耗，難過地在社群網站上寫道：「我的寶貝！我不能呼吸了。」

「新好弟弟」亞倫卡特(右)34歲猝逝，他與梅蘭妮馬丁育有一子。（取材自Insta...
「新好弟弟」亞倫卡特(右)34歲猝逝，他與梅蘭妮馬丁育有一子。（取材自Instagram）

家暴 社群網站 性侵

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