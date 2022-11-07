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亞倫卡特猝逝 哥哥「新好男孩」尼克發聲：愛從未消失

記者蘇詠智／即時報導
尼克卡特（左）表示對弟弟亞倫的愛從未消失。（取材自Instagram）
尼克卡特（左）表示對弟弟亞倫的愛從未消失。（取材自Instagram）

美國歌手「新好弟弟」亞倫卡特（Aaron Carter）34歲猝逝家中，震驚各界，其兄「新好男孩」（Backstreet Boys）成員尼克（Nick Carter），雖然已經和他公開鬧翻，仍發文寫道：「不管我弟弟和我之間有多複雜的關係，我對他的愛從未消失。」為了亞倫的早逝心碎。

亞倫卡特曾經控訴被姊姊李絲莉（Leslie Carter）性侵，氣憤哥哥尼克知情卻不伸出援手，更加碼爆料指尼克昔日和派瑞絲希爾頓（Paris Hilton）交往，曾把她當沙包一樣毆打，尼克氣到和他閙翻。李絲莉在25歲就因用藥過量猝逝，亞倫卻也走上跟她類似的悲劇結局。

「新好男孩」尼克卡特（左）發布和弟弟亞倫童年合照，悼念早逝的亞倫。（取材自Ins...
「新好男孩」尼克卡特（左）發布和弟弟亞倫童年合照，悼念早逝的亞倫。（取材自Instagram）

後來亞倫與尼克關係惡劣到尼克認為他要對自己和妻子、妻子腹中的孩子不利，特地申請了為期一年的禁制令，阻擋他接近自己和妻子，亞倫則在社群網站上宣稱「沒有他們也能夠一輩子過得很好」，最後仍是悲劇收場。

在哀悼弟弟的文章中，尼克認為兩人失和，「藥癮和精神疾病才是罪魁禍首」，表示一直希望亞倫能得到他迫切需要的幫助，某天可以自己想走回健康的道路上。

尼克最後重申比世上任何人都更想念亞倫，認為亞倫終能找到在地球上得不到的平靜，自己依然很愛這個小弟。

社群網站 性侵

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