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席琳娜真情告白：分手小賈斯汀是人生最痛

記者蘇詠智／綜合報導
席琳娜（左）與小賈斯汀曾交往數年，分手時讓她相當痛苦。（路透資料照片）
席琳娜（左）與小賈斯汀曾交往數年，分手時讓她相當痛苦。（路透資料照片）

今年30而立的席琳娜（Selena Gomez），曾經是無數青少年崇拜的迪士尼頻道小公主，也和少女殺手小賈斯汀（Justin Bieber）談過一場舉世皆知的戀愛，近年來則以對抗紅斑性狼瘡鬥士形象受到觀眾喜愛。她在Apple TV+新片「席琳娜戈梅茲 傾聽我心」回顧過去幾年的跌宕人生，坦言和小賈斯汀分手雖然最讓她心痛，但現在看來可能是發生在她生命中最好的事。

席琳娜才15歲就因為被迪士尼頻道力捧為影集「少年魔法師」（Wizards of Waverly Place）的主角，成為該頻道的台柱偶像，瞬間成為全美青少年的最愛，她卻從來不覺得這種感覺很真實，自認在演藝圈多年，一直都感到格格不入，不像是其中的一分子，唯一一位真正的好萊塢友人是樂壇小天后泰勒絲（Taylor Swift）。她形容走紅帶來的光鮮亮麗，剛開始當然也讓她很開心，接下來她就會質疑自己是否真的喜歡這些？她是否真的屬於這樣的生活？

原本已經感到有些不適應，之後身體健康亮紅燈，席琳娜被逼出厭世的念頭，甚至想過是不是這世上沒有她會更好？身體上的疼痛與心理上的痛苦壓得她喘不過氣。她和小賈斯汀都是高知名度偶像，又前後交往7年，任何舉動都被外界看在眼裡，很多粉絲希望他們有美好的結局，當他們決定分手，各方的壓力排山倒海而來，小賈斯汀之後情牽海莉鮑德溫（Hailey Baldwin），也被很多網友抱怨「兩段感情時間重疊」，似乎控訴他腳踏兩條船。席琳娜稍早曾與海莉開心合照，以示彼此之間早無芥蒂，其實與小賈斯汀分手，曾是她人生中的最痛。

席琳娜說道：「我感覺到被過去的一段感情糾纏，好像沒有人想要放下這件事，但當我走出來了，就再也不害怕了。」因此她現在認為這反而是生命中發生過最好的事，她並不只是得到傷痛，還從中得到了力量與勇氣。

席琳娜（左）認為自己在好萊塢唯一真正的朋友就是泰勒絲（右）。（取材自Instag...
席琳娜（左）認為自己在好萊塢唯一真正的朋友就是泰勒絲（右）。（取材自Instagram）

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