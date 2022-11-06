席琳娜真情告白：分手小賈斯汀是人生最痛

席琳娜（左）與小賈斯汀曾交往數年，分手時讓她相當痛苦。（路透資料照片）

今年30而立的席琳娜（Selena Gomez），曾經是無數青少年崇拜的迪士尼 頻道小公主，也和少女殺手小賈斯汀（Justin Bieber）談過一場舉世皆知的戀愛，近年來則以對抗紅斑性狼瘡鬥士形象受到觀眾喜愛。她在Apple TV+新片「席琳娜戈梅茲 傾聽我心」回顧過去幾年的跌宕人生，坦言和小賈斯汀分手雖然最讓她心痛，但現在看來可能是發生在她生命中最好的事。

席琳娜才15歲就因為被迪士尼頻道力捧為影集「少年魔法師」（Wizards of Waverly Place）的主角，成為該頻道的台柱偶像，瞬間成為全美青少年的最愛，她卻從來不覺得這種感覺很真實，自認在演藝圈多年，一直都感到格格不入，不像是其中的一分子，唯一一位真正的好萊塢 友人是樂壇小天后泰勒絲（Taylor Swift）。她形容走紅帶來的光鮮亮麗，剛開始當然也讓她很開心，接下來她就會質疑自己是否真的喜歡這些？她是否真的屬於這樣的生活？

原本已經感到有些不適應，之後身體健康亮紅燈，席琳娜被逼出厭世的念頭，甚至想過是不是這世上沒有她會更好？身體上的疼痛與心理上的痛苦壓得她喘不過氣。她和小賈斯汀都是高知名度偶像，又前後交往7年，任何舉動都被外界看在眼裡，很多粉絲希望他們有美好的結局，當他們決定分手，各方的壓力排山倒海而來，小賈斯汀之後情牽海莉鮑德溫（Hailey Baldwin），也被很多網友抱怨「兩段感情時間重疊」，似乎控訴他腳踏兩條船。席琳娜稍早曾與海莉開心合照，以示彼此之間早無芥蒂，其實與小賈斯汀分手，曾是她人生中的最痛。