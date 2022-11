馬修派瑞嗆基努李維「為何沒死」

馬修派瑞在回憶錄中唱衰演藝圈大牌,遭到各方抨擊。(路透資料照片)

「六人行」(Friends)主角之一馬修派瑞(Matthew Perry)出回憶錄,理所當然成為各方焦點,但他在書中兩度攻擊基努李維 (Keanu Reeves),甚至含著強烈惡意地反問:「為何基努李維還活在世上?」觸怒廣大網友,連基努本人也莫名其妙,不知道到底哪裡得罪馬修。

馬修派瑞在書裡提及曾與英年早逝的瑞佛菲尼克斯(River Phoenix)合演過「熱夜狂歡」(A Night in the Life of Jimmy Reardon),大讚瑞佛的演藝才華傲人、待人也好,話鋒一轉卻突然寫道:「為何瑞佛菲尼克斯、希斯萊傑(Heath Ledger)這樣有才華的人們都離開大家,但基努李維卻還活在這世上?」他後來又在另一篇裡提到同樣英年早逝、演過「比佛利山 威龍」(Beverly Hills Ninja)等片的胖諧星克里斯法利(Chris Farley),想到當年剛接到對方猝逝的噩耗,激動到在珍妮佛安妮斯頓(Jennifer Aniston)的更衣室牆上用拳頭砸出一個大洞,嘴巴邊嘆道:「然後基努李維還活在人世間。」外界不明白,公眾形象極好的基努李維做了什麼嚴重的事情惹怒馬修,使得他不只一次在書裡惡意攻擊?

當媒體把馬修對基努的質疑都報導出來,不只網友憤怒,演藝圈也不乏馬修的前輩或晚輩砲轟他過於誇張,況且他提到的人,去世原因可能都和藥物的使用有關,他自己也是出了名的藥物成癮者,怎能跟基努李維的健康狀況混為一談?經典影集原版「神力女超人」(Wonder Woman)主角琳達卡特(Lynda Carter)就寫道:「拜託,基努李維就像那種冷凍的蛋糕,沒有人不喜歡他。」新版「西城故事」(West Side Story)金球獎影后瑞秋賽格勒(Rachel Zegler)也在社群網站 上寫著:「我個人非常開心基努李維還活得好好的。」馬修後來道歉自稱玩笑失當,說是只想拿個大家都認識的名字來舉例,不應該用基努的名字,應該把自己的名字放進去才對,可是外界還是不滿意這種不太有誠意的道歉。