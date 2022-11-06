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馬修派瑞嗆基努李維「為何沒死」

記者蘇詠智／綜合報導
馬修派瑞在回憶錄中唱衰演藝圈大牌，遭到各方抨擊。（路透資料照片）
馬修派瑞在回憶錄中唱衰演藝圈大牌，遭到各方抨擊。（路透資料照片）

「六人行」（Friends）主角之一馬修派瑞（Matthew Perry）出回憶錄，理所當然成為各方焦點，但他在書中兩度攻擊基努李維（Keanu Reeves），甚至含著強烈惡意地反問：「為何基努李維還活在世上？」觸怒廣大網友，連基努本人也莫名其妙，不知道到底哪裡得罪馬修。

馬修派瑞在書裡提及曾與英年早逝的瑞佛菲尼克斯（River Phoenix）合演過「熱夜狂歡」（A Night in the Life of Jimmy Reardon），大讚瑞佛的演藝才華傲人、待人也好，話鋒一轉卻突然寫道：「為何瑞佛菲尼克斯、希斯萊傑（Heath Ledger）這樣有才華的人們都離開大家，但基努李維卻還活在這世上？」他後來又在另一篇裡提到同樣英年早逝、演過「比佛利山威龍」（Beverly Hills Ninja）等片的胖諧星克里斯法利（Chris Farley），想到當年剛接到對方猝逝的噩耗，激動到在珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）的更衣室牆上用拳頭砸出一個大洞，嘴巴邊嘆道：「然後基努李維還活在人世間。」外界不明白，公眾形象極好的基努李維做了什麼嚴重的事情惹怒馬修，使得他不只一次在書裡惡意攻擊？

當媒體把馬修對基努的質疑都報導出來，不只網友憤怒，演藝圈也不乏馬修的前輩或晚輩砲轟他過於誇張，況且他提到的人，去世原因可能都和藥物的使用有關，他自己也是出了名的藥物成癮者，怎能跟基努李維的健康狀況混為一談？經典影集原版「神力女超人」（Wonder Woman）主角琳達卡特（Lynda Carter）就寫道：「拜託，基努李維就像那種冷凍的蛋糕，沒有人不喜歡他。」新版「西城故事」（West Side Story）金球獎影后瑞秋賽格勒（Rachel Zegler）也在社群網站上寫著：「我個人非常開心基努李維還活得好好的。」馬修後來道歉自稱玩笑失當，說是只想拿個大家都認識的名字來舉例，不應該用基努的名字，應該把自己的名字放進去才對，可是外界還是不滿意這種不太有誠意的道歉。

至於基努對此事，雖然沒公開發表看法，「Us」雜誌稱他只覺得莫名其妙，完全不曉得馬修對他有何意見？而馬修這樣的公開攻擊，不但沒有傷害到基努，反而影響到自己，所以才不得不趕快出來道歉。

基努李維自己也不知道為何被演藝圈同業攻擊。（路透資料照片）
基努李維自己也不知道為何被演藝圈同業攻擊。（路透資料照片）

基努李維 社群網站 比佛利山

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