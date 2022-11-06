「新好弟弟」亞倫卡特猝逝 前未婚妻痛哭：不能呼吸了

亞倫卡特猝逝令親友傷心。（路透資料照片）

34歲的歌手「新好弟弟」亞倫卡特（Aaron Carter），在家中的浴缸溺斃，他30歲的前未婚妻梅蘭妮馬丁大受刺激，不僅被拍到在他的家門外痛哭，也在社群網站 上發布過去的合照，寫道：「我的寶貝！我不能呼吸了。」

梅蘭妮和亞倫從前年初開始交往，一個月後他就把她名字刺在右邊的眉頭，可是之後彼此分分合合，總是吵了又好、好了又吵，儘管曾訂婚也生了個兒子，卻仍為家暴 事件鬧進警局，有時是梅蘭妮被控對亞倫施暴，她也曾稱被他打斷三根肋骨。去年9月，亞倫稱兒子由梅蘭妮的母親取得暫時監護權，他和梅蘭妮都因家暴和藥癮被認定不適合照顧小孩，為此他接受勒戒、想要爭取兒子的監護權，不料仍然天人永隔。

梅蘭妮馬丁（左）和亞倫卡特一起生了兒子。（取材自Instagram）

在最新聲明中，梅蘭妮表示和亞倫的親友仍在努力接受這件不幸的事，外界的關懷和祈禱他們都會深深感激。

梅蘭妮馬丁（左）發布和亞倫卡特甜蜜舊照，表示自己已無法呼吸。（取材自Instagram）

亞倫卡特是知名男團「新好男孩」（Backstreet Boys）成員尼克卡特（Nick Carter）的胞弟，1997年9歲時就發行首張同名專輯，之後陸續推出四張專輯，當時他也會隨著哥哥所屬的團體「新好男孩」一起巡演，之後他轉型成為饒舌歌手，不過這幾年他一直有著藥物濫用的問題，也多次進出勒戒中心。