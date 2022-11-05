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馬斯克接管推特 前女友安珀帳號消失

娛樂新聞組╱綜合報導
馬斯克(左)接管推特後，前女友安珀赫德(右)的推特帳號悄消失；兩人2017年曾公開交往。(美聯社)
馬斯克(左)接管推特後，前女友安珀赫德(右)的推特帳號悄消失；兩人2017年曾公開交往。(美聯社)

馬斯克（Elon Musk）接管推特後，有網友發現馬斯克前女友安珀赫德（Amber Heard）的推特帳號（@RealAmberHeard）悄悄消失了。安珀曾於2017年與馬斯克公開交往，幾番分分合合後，兩人2018年正式分手各走各路。

綜合媒體報導，安珀與前夫強尼戴普（Johnny Depp）的官司今年夏天才告一段落，遭判敗訴後她還曾在推特發文抱怨不滿。不過安珀的臉書與Instagram帳號都還在，並未公開說明為什麼關閉推特帳號。

報導指出，強尼與安珀互以誹謗罪告上法庭，最終判安珀需支付前夫1035萬，而強尼僅需為律師團成員的誹謗發言賠償200萬。不過強尼似乎想取得「完全勝利」，根據外媒報導，強尼因不滿自己需為律師的言論負責，再向法院提上訴。

TMZ報導，強尼認為陪審團做出錯誤判定，他希望推翻法院判的「律師言論誹謗」，他表明自己不應為律師的言論負責，加上他認為安珀的律師團並沒有足夠的證據證明其指控，所以向美國維吉尼亞州的法院上訴。而安珀也因不滿判決結果早就提出上訴，兩人的官司似乎即將上演第二季。

據報導，強尼與安珀2015年結婚，2017年離婚，後者控訴強尼家暴，翌年強尼控告她誹謗，求償5000萬，安珀隨即反控強尼誹謗並索償1億元。

推特 馬斯克 維吉尼亞州

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