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布裘撕破臉 7成美國觀眾仍喜歡小布

記者蘇詠智╱綜合報導
安琪莉娜裘莉(右)堅稱被布萊德彼特(左)家暴，但小布仍是美國觀眾喜愛的高人氣影星。(路透資料照片)
安琪莉娜裘莉(右)堅稱被布萊德彼特(左)家暴，但小布仍是美國觀眾喜愛的高人氣影星。(路透資料照片)

好萊塢影星布萊德彼特(Brad Pitt)與安琪莉娜裘莉(Angelina Jolie)婚變超過6年依然僵持不下，根據「好萊塢報導」民調，超過2000多名成年人中，還是有七成喜歡小布

裘莉近期頻出狠招，控訴小布在私人飛機上對她與孩子動粗，可惜聽完裘莉的指控後，只有5%的人對小布好感消失，裘莉自以為的毀滅性攻擊，效果顯然相當有限。

裘莉當初與小布婚變時，曾鬧到FBI來調查這起她所宣稱的「家暴」，可是後來認定證據不足，未能成案。幾年之後，裘莉又動作頻頻，逼迫這件舊事再度鬧到公眾眼前。

歐美八卦刊物報導，裘莉一來想要取得離婚官司的優勢，二來認為一般大眾都將她視為婚變事件中的「反派」，受不了小布仍受愛戴，才氣得使出毒招，要摧毀他的公眾形象。哪知道愈心急、愈用力，美國民眾反而不為所動。

好萊塢關注這件事的重點在於，布萊德彼特目前還是高知名度、有票房號召力的大牌，年底他還會有瞄準奧斯卡的新片「巴比倫」(Babylon)要上映，倘若裘莉把「家暴男」標籤貼在他身上，他可能像強尼戴普(Johnny Depp)一樣瞬間變黑，「巴比倫」票房將首當其衝，目前看來，小布人氣仍高，片商暫時還無需擔心。

布萊德彼特。(歐新社資料照片)
布萊德彼特。(歐新社資料照片)

裘莉 小布 好萊塢

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