我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

裴洛西在丈夫遇襲後首露面發聲 籲選民用投票強化民主

美軍：中國核武發展速度比美國還快 美威懾力正在下降

伊森霍克、伊旺麥奎格 昔搶角色 今當兄弟

記者蘇詠智╱綜合報導
伊旺麥奎格(左)與伊森霍克(右)等了20多年終於合作拍戲。(路透資料照片)
伊旺麥奎格(左)與伊森霍克(右)等了20多年終於合作拍戲。(路透資料照片)

分別來自美國與蘇格蘭、都是文青觀眾崇拜已久偶像的伊森霍克(Ethan Hawke)與伊旺麥奎格(Ewan McGregor)，在Apple TV+自製電影「雷蒙與雷」(Raymond & Ray)中首度合作，扮演一對有心結的同父異母兄弟，因為父親過世、遺囑上要求一起合力挖掘墳墓，不得不再度碰面，發生了一連串意外。兩人年歲相當、戲路近似，甚至曾經發生過爭搶同一個角色的尷尬場面。

兩人早覺得彼此應該要合作，伊森與伊旺的好兄弟裘德洛(Jude Law)合演過科幻片「千鈞一髮」(Gattaca)，因此兩人都以為接下來很快會輪到他們一起拍片，沒想到這一等就是20多年。

之前兩人還發生過爭角色的尷尬，伊森曾參加「紅磨坊」(Moulin Rouge)男主角選拔，又唱又演了一大場戲，「我真心覺得那是我最好的一次試鏡演出，以為會把角色拿下來」，不料最後是伊旺得到和妮可基嫚(Nicole Kidman)合演該片的機會。

這回在「雷蒙與雷」片中，兩人要扮演同父異母、且在同一個地方長大的兄弟，伊旺認為彼此講話的樣子要一致，因此開車時會聽伊森錄製的有聲書，揣摩他講話的口氣，加上故事發生在美國，對於在蘇格蘭成長的伊旺，需要更多一點的練習。

伊森倒是覺得和伊旺的人生歷程、對於演藝工作的目標，甚至也都身為人父等等，讓他們很能夠理解對方的想法，不需要太刻意培養，就已經能有像兄弟般的感覺。

電影 Apple

上一則

柯震東首當導演入圍金馬獎 喊切割九把刀

下一則

被稱「女版成龍」 楊紫瓊：這樣容易理解 但不會影響我

延伸閱讀

MLB／史上第2次…太空人4投合演無安打 扳平費城人

MLB／史上第2次…太空人4投合演無安打 扳平費城人
中海外警務服務點 荷蘭令關 英國擬查、關孔子學院

中海外警務服務點 荷蘭令關 英國擬查、關孔子學院
查理三世水彩版畫拍出6400元 複製品比估價高10倍

查理三世水彩版畫拍出6400元 複製品比估價高10倍
將發表經濟計畫書 施特金：已為蘇格蘭獨立充分準備

將發表經濟計畫書 施特金：已為蘇格蘭獨立充分準備

熱門新聞

可凡下車直接走光。圖／翻攝自上班不要看YouTube

真的太「走鐘」 網美走紅毯 一下車就走光

2022-10-29 13:49
張柏芝。(取材自微博)

傳謝霆鋒年付8千萬 張柏芝仍拚命工作 兒子曝原因

2022-11-04 07:57
趙麗穎直播帶貨，換上一身簡潔俐落的黑色裙裝，大方放送筆直美腿。（取材自微博）

趙麗穎離婚後大解放 高衩裙秀長腿被讚「美成黑天鵝」

2022-10-29 02:29
疑似中國名導演馮小剛夫婦在洛杉磯豪宅送別朋友的影片，近日在網路上流傳。（取材自微博／影片截圖）

馮小剛疑全家「潤」美國 洛杉磯「穿拖鞋送客」豪宅曝

2022-10-28 23:03
李智漢不幸在推擠事故中喪生。圖／摘自NAVER

24歲男偶像命喪梨泰院 友人悲痛證實死訊

2022-10-30 10:01
金鐘視后馬之秦傳出在家中病逝，享壽80歲。（記者陳俊吉／攝影）

金鐘視后馬之秦病逝 享壽80歲 戲外敢愛敢恨3婚生4子

2022-11-01 01:20

超人氣

更多 >
傳謝霆鋒年付8千萬 張柏芝仍拚命工作 兒子曝原因

傳謝霆鋒年付8千萬 張柏芝仍拚命工作 兒子曝原因
紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事

紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事
金錢糾紛釀1屍2命 餐館華男東主勒死懷孕8個月女友

金錢糾紛釀1屍2命 餐館華男東主勒死懷孕8個月女友
蕭茲見習近平後 中國大手筆下單140架空巴

蕭茲見習近平後 中國大手筆下單140架空巴
台灣志願兵戰死烏克蘭 太太：他很有正義感

台灣志願兵戰死烏克蘭 太太：他很有正義感