伊森霍克、伊旺麥奎格 昔搶角色 今當兄弟

伊旺麥奎格(左)與伊森霍克(右)等了20多年終於合作拍戲。(路透資料照片)

分別來自美國與蘇格蘭、都是文青觀眾崇拜已久偶像的伊森霍克(Ethan Hawke)與伊旺麥奎格(Ewan McGregor)，在Apple TV+自製電影 「雷蒙與雷」(Raymond & Ray)中首度合作，扮演一對有心結的同父異母兄弟，因為父親過世、遺囑上要求一起合力挖掘墳墓，不得不再度碰面，發生了一連串意外。兩人年歲相當、戲路近似，甚至曾經發生過爭搶同一個角色的尷尬場面。

兩人早覺得彼此應該要合作，伊森與伊旺的好兄弟裘德洛(Jude Law)合演過科幻片「千鈞一髮」(Gattaca)，因此兩人都以為接下來很快會輪到他們一起拍片，沒想到這一等就是20多年。

之前兩人還發生過爭角色的尷尬，伊森曾參加「紅磨坊」(Moulin Rouge)男主角選拔，又唱又演了一大場戲，「我真心覺得那是我最好的一次試鏡演出，以為會把角色拿下來」，不料最後是伊旺得到和妮可基嫚(Nicole Kidman)合演該片的機會。

這回在「雷蒙與雷」片中，兩人要扮演同父異母、且在同一個地方長大的兄弟，伊旺認為彼此講話的樣子要一致，因此開車時會聽伊森錄製的有聲書，揣摩他講話的口氣，加上故事發生在美國，對於在蘇格蘭成長的伊旺，需要更多一點的練習。

伊森倒是覺得和伊旺的人生歷程、對於演藝工作的目標，甚至也都身為人父等等，讓他們很能夠理解對方的想法，不需要太刻意培養，就已經能有像兄弟般的感覺。