「哈利波特」電影公司還想拍系列作 「怪獸」卻喊卡

最後一部「哈利波特」電影—「哈利波特：死神的聖物Ⅱ」上映已經11年。（取材自IMDb)

同樣都是J.K.羅琳（J. K. Rowling）的心血結晶，「哈利波特 」（Harry Potter）片集與姊妹篇「怪獸與牠們的產地」（Fantastic Beasts and Where to Find Them）系列，就是命運大不同！發行這兩個系列影片的華納兄弟—探索集團CEO大衛札斯拉夫（David Zaslav）針對未來的方向已經講得很明白，「系列片集」會是主要推動的目標，除了DC漫畫改編的「超人」、「蝙蝠俠」、「水行俠」等之外，他也對於「哈利波特」還很有興趣，「魔戒」（The Lord of the Rings）、「冰與火之歌」（A Song of Ice and Fire）等都是該集團很看重的系列影片金雞母。但衍生自「哈利波特」的「怪獸與牠們的產地」系列，早先J.K.羅琳曾說過全部有5集，目前只上映了3集，看來似乎不會再拍下去了。

大衛札斯拉夫的談話中透露了一些玄機，他表示已經13年沒有「超人」電影 ，已經15年沒有「哈利波特」電影，如果能跟J.K.羅琳談好再出哈利波特的影片，這些系列片集不只在美國、在歐洲與亞洲等地也都大賺其錢，為華納兄弟影業帶來大筆收益，未來這些還會是電影這部分的發展重心。

「怪獸與鄧不利多的秘密」票房較前兩集更差，網友推論此系列已經到此為止。(取材自YouTube)

眾所周知，「哈利波特」原作早已都拍成電影，唯一只有J.K.羅琳之後另外與人合作寫出的舞台劇 「哈利波特與被詛咒的孩子」（Harry Potter and the Cursed Child）尚未搬上大銀幕，倘若大衛札斯拉夫還想要再拍新的「哈利波特」電影，目前也只能考慮改編「哈利波特與被詛咒的孩子」為影片，只是丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）已經講過，短期內沒太大的意願再回來扮演哈利波特，那麼是否還有拍攝新「哈利波特」電影的意義？

另一方面，粉絲也提醒大衛札斯拉夫，最後一部「哈利波特」電影是11年前上映，還沒有到15年這麼久，大衛一番想要再拍「哈利波特」電影的話，也沒有讓影迷們被打動，感覺像是他自己的一頭熱。倒是對於「怪獸與牠們的產地」系列，就算也跟「哈利波特」有關，亦是J.K.羅琳的創作，大衛隻字未提，網友推論前途渺茫，恐怕已經就此打住。

丹尼爾雷德克里夫透露過短期內沒有考慮再演「哈利波特」。（路透資料照片）

從票房表現、影評成績、觀眾口碑和人氣看來，這系列與「哈利波特」確實有不小的差距，賣座數字亦一路下滑，拍不下去其實也不太讓人意外。