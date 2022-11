「哈利波特」電影公司還想拍系列作 「怪獸」卻喊卡

最後一部「哈利波特」電影—「哈利波特:死神的聖物Ⅱ」上映已經11年。(取材自IMDb)

同樣都是J.K.羅琳(J. K. Rowling)的心血結晶,「哈利波特 」(Harry Potter)片集與姊妹篇「怪獸與牠們的產地」(Fantastic Beasts and Where to Find Them)系列,就是命運大不同!發行這兩個系列影片的華納兄弟—探索集團CEO大衛札斯拉夫(David Zaslav)針對未來的方向已經講得很明白,「系列片集」會是主要推動的目標,除了DC漫畫改編的「超人」、「蝙蝠俠」、「水行俠」等之外,他也對於「哈利波特」還很有興趣,「魔戒」(The Lord of the Rings)、「冰與火之歌」(A Song of Ice and Fire)等都是該集團很看重的系列影片金雞母。但衍生自「哈利波特」的「怪獸與牠們的產地」系列,早先J.K.羅琳曾說過全部有5集,目前只上映了3集,看來似乎不會再拍下去了。

大衛札斯拉夫的談話中透露了一些玄機,他表示已經13年沒有「超人」電影 ,已經15年沒有「哈利波特」電影,如果能跟J.K.羅琳談好再出哈利波特的影片,這些系列片集不只在美國、在歐洲與亞洲等地也都大賺其錢,為華納兄弟影業帶來大筆收益,未來這些還會是電影這部分的發展重心。

「怪獸與鄧不利多的秘密」票房較前兩集更差,網友推論此系列已經到此為止。(取材自YouTube)

眾所周知,「哈利波特」原作早已都拍成電影,唯一只有J.K.羅琳之後另外與人合作寫出的舞台劇 「哈利波特與被詛咒的孩子」(Harry Potter and the Cursed Child)尚未搬上大銀幕,倘若大衛札斯拉夫還想要再拍新的「哈利波特」電影,目前也只能考慮改編「哈利波特與被詛咒的孩子」為影片,只是丹尼爾雷德克里夫(Daniel Radcliffe)已經講過,短期內沒太大的意願再回來扮演哈利波特,那麼是否還有拍攝新「哈利波特」電影的意義?

另一方面,粉絲也提醒大衛札斯拉夫,最後一部「哈利波特」電影是11年前上映,還沒有到15年這麼久,大衛一番想要再拍「哈利波特」電影的話,也沒有讓影迷們被打動,感覺像是他自己的一頭熱。倒是對於「怪獸與牠們的產地」系列,就算也跟「哈利波特」有關,亦是J.K.羅琳的創作,大衛隻字未提,網友推論前途渺茫,恐怕已經就此打住。

丹尼爾雷德克里夫透露過短期內沒有考慮再演「哈利波特」。(路透資料照片)

從票房表現、影評成績、觀眾口碑和人氣看來,這系列與「哈利波特」確實有不小的差距,賣座數字亦一路下滑,拍不下去其實也不太讓人意外。