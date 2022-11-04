觀影說劇／「黑豹2」劇本感人 女主角露琵塔邊看邊哭

露琵塔尼詠歐(左)與「黑豹」查德威克鮑斯曼在片中飾演情侶，戲外兩人也是多年好友。(取材自推特)

漫威 賣座大片續作「黑豹2：瓦甘達萬歲」(Black Panther: Wakanda Forever)，露琵塔尼詠歐(Lupita Nyong'o)在前集飾演「黑豹」特務女友「娜奇雅」，此次再度回歸。她提到好友「黑豹」查德威克鮑斯曼(Chadwick Boseman)兩年多前因為大腸癌離世，至今仍難以釋懷，更說自己首次看續集劇本時，就大受感動，邊看邊哭。

提起查德威克，露琵塔直說雖然很難過，不過也很奇怪只要一想到他，都充滿著快樂回憶，「我們上一次拍『黑豹』時，他常邀請我們去他家開派對」，露琵塔說那幾個晚上，每個人不僅開心吃吃喝喝，到後來全都在盡情跳舞，「有時查德威克也會停止打鼓，加入我們一起跳，他的舞技真的很好，我現在想起來依舊很開心，認識他真的很幸福」。

露琵塔自曝當第一次看「黑豹2」劇本時，看到一半就大哭，「這個故事的重點是榮耀查德威克，雖不會刻意迎合觀眾，瘋狂增加一堆爆破動作戲，但很多壯觀的戰爭戲依舊讓人嘆為觀止，寫得真的很棒，很感人」。

「瓦干達」是擁有先進科技的神祕國度，如果能掌握該國的高科技，最想做些什麼？露琵塔立刻俏皮微笑，「我的手機 不時就要充電，如果可以的話，我想做一支永遠不用充電的手機」。