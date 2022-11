「阿凡達2」新預告曝光 雪歌妮薇佛返老還童演少女

雪歌妮薇佛飾演的少女Kiri是「阿凡達:水之道」重要角色之一。(圖:迪士尼提供)

影史賣座電影 冠軍續集「阿凡達:水之道」(Avatar: The Way of Water)發布最新預告,由73歲的「異形女王」雪歌妮薇佛(Sigourney Weaver)飾演的納美人少女Kiri最為搶戲,她似乎和納美人崇拜的生命之樹有連結,還說可以聽到「她」強而有力的心跳。

電影時空設定在首集超過10年後,成為納美人並與奈蒂莉共結連理的傑克,在潘朵拉星上與他們的孩子組成蘇里一家,過著與世無爭的幸福生活,未料威脅再度降臨,他們為了生存再度奮戰,還得承受隨之而來的悲痛創傷。

傑克(右)與奈蒂莉再次面臨生存之戰。(圖:迪士尼提供)

除了重返美不勝收的潘朵拉星球,片中一大重點仍然在人類與納美人的戰爭,其他種族不願介入,還怪罪傑克引來戰爭、將他們視為流放族。本集主題聚焦的「水之道」則強調「連結著萬物,從出生前到死後」,加入的家人議題則為電影增添不少變數。

「阿凡達:水之道」設定在首集超過10年後,傑克(左)與奈蒂莉已共結連理,在潘朵拉星上與他們的孩子組成蘇里一家。(圖:迪士尼提供)

該片繼續由每次出手都勢在破影史紀錄的詹姆斯柯麥隆(James Cameron)執導,主要演員包括「傑克」山姆沃辛頓(Sam Worthington)、「奈蒂莉」柔伊莎達娜(Zoe Saldana)、史蒂芬朗(Stephen Lang,)等首集卡司,上一集飾演科學家的雪歌妮薇佛將以全新角色現身,還有楊紫瓊 、凱特 溫絲蕾(Kate Winslet)等人加入演出。

