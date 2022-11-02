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「阿凡達2」新預告曝光 雪歌妮薇佛返老還童演少女

記者陳建嘉／即時報導
雪歌妮薇佛飾演的少女Kiri是「阿凡達：水之道」重要角色之一。（圖：迪士尼提供）
雪歌妮薇佛飾演的少女Kiri是「阿凡達：水之道」重要角色之一。（圖：迪士尼提供）

影史賣座電影冠軍續集「阿凡達：水之道」（Avatar: The Way of Water）發布最新預告，由73歲的「異形女王」雪歌妮薇佛（Sigourney Weaver）飾演的納美人少女Kiri最為搶戲，她似乎和納美人崇拜的生命之樹有連結，還說可以聽到「她」強而有力的心跳。

電影時空設定在首集超過10年後，成為納美人並與奈蒂莉共結連理的傑克，在潘朵拉星上與他們的孩子組成蘇里一家，過著與世無爭的幸福生活，未料威脅再度降臨，他們為了生存再度奮戰，還得承受隨之而來的悲痛創傷。

傑克（右）與奈蒂莉再次面臨生存之戰。（圖：迪士尼提供）
傑克（右）與奈蒂莉再次面臨生存之戰。（圖：迪士尼提供）

除了重返美不勝收的潘朵拉星球，片中一大重點仍然在人類與納美人的戰爭，其他種族不願介入，還怪罪傑克引來戰爭、將他們視為流放族。本集主題聚焦的「水之道」則強調「連結著萬物，從出生前到死後」，加入的家人議題則為電影增添不少變數。

「阿凡達：水之道」設定在首集超過10年後，傑克（左）與奈蒂莉已共結連理，在潘朵拉...
「阿凡達：水之道」設定在首集超過10年後，傑克（左）與奈蒂莉已共結連理，在潘朵拉星上與他們的孩子組成蘇里一家。（圖：迪士尼提供）

該片繼續由每次出手都勢在破影史紀錄的詹姆斯柯麥隆（James Cameron）執導，主要演員包括「傑克」山姆沃辛頓（Sam Worthington）、「奈蒂莉」柔伊莎達娜（Zoe Saldana）、史蒂芬朗（Stephen Lang，）等首集卡司，上一集飾演科學家的雪歌妮薇佛將以全新角色現身，還有楊紫瓊凱特溫絲蕾（Kate Winslet）等人加入演出。

來源：二十世紀影業

電影 凱特 楊紫瓊

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