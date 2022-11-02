當真交往？ 李奧納多、吉吉哈蒂德跑萬聖趴

吉吉哈蒂德仍在與影壇天王曖昧中。（歐新社資料照片）

過往堅持「女友到25歲就分手」的李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio），似乎為了名模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）把上限放寬到27歲，吉吉和他歷任女友相較不但「太老」，還生過小孩，然而李奧卻不是特別在意，最近一陣子跟她時常「出現在相同場合」，彼此都沒有承認在交往，不過曖昧的感覺外界都看在眼裡。

李奧納多狄卡皮歐的感情發展，永遠是外界矚目焦點。（路透資料照片）

歐美文化中，萬聖節 前夕是大家開扮裝派對、小孩子上街討糖吃的重要節日，李奧納多狄卡皮歐與吉吉哈蒂德被目睹與吉吉的妹妹貝拉（Bella Hadid）、布萊德利庫柏（Bradley Cooper）孩子的媽──名模伊莉娜沙伊克（Irina Shayk）等上了同樣一部車前往派對現場，據紐約郵報的pagesix報導，李奧全程都戴著很嚇人的面具，只有在喝酒時才把面具摘下來，儘管如此，他和吉吉的公關人員都沒有做任何解釋。

或許知道自己的感情永遠會受到各方關注，李奧納多狄卡皮歐和吉吉哈蒂得宛如在與狗仔攝影 鬥智，從彼此傳出曖昧到現在，絕少被拍到在一起的照片，頂多是各自出現在相同的場合之類的「間接證據」，就因為當事人打死不認，狗仔也拍不到合照，他們之間究竟是愛人還是密友，只有他們自己最清楚明白。