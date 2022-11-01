卡維爾辭演獵魔士風波延燒 粉絲怪罪不滿導演喊拒看

亨利卡維爾深受「獵魔士」觀眾的喜愛，退出該劇引發各方揣測。（取材自IMDb）

Netflix 奇幻大戲「獵魔士」（The Witcher）男主角換人風暴擴大，忠實觀眾無法接受由英國男星亨利卡維爾（Henry Cavill）改為澳洲 小生連恩漢斯沃（Liam Hemsworth），揚言拒看，還在留言區內把連恩嫌棄到一無是處。由於亨利並未解釋自己退出的理由，各方揣測不斷，甚至懷疑他與該劇的編導在創作理念上不和。

亨利卡維爾因「獵魔士」開出收視紅盤，藝壇人氣往上飆升，帶來更多的新片邀約，檔期幾乎塞滿。他曾經表示能夠主演「獵魔士」有如活在童年與成年後的幻想中，還曾表明會配合該劇製作7季的計畫，有始有終。然而現在他宣告要在第3季末離開，諾言兌現不到一半就跳票，態度有180度的轉變，粉絲不免從他過去的訪問內容，尋找蛛絲馬跡。

目前最熱門的說法，是亨利最初因喜愛「獵魔士」的電玩與小說才想接演，不料編導越來越和原作背道而馳，讓想要忠實改編的他無法忍受；眼看方向拉不回來，也就沒有意願再耗下去。另有傳他將是DC漫畫片之後的主打焦點之一，電影 公司不願他繼續演出影集、影響大銀幕巨星的氣勢，才會要他專心拍電影就好。

連恩漢斯沃（左起）與兩位哥哥克里斯、路克是澳洲著名的演員兄弟檔。（路透資料照片）

最無辜的可能是第4季起要接棒扮演男主角的連恩，他原來和二哥「雷神索爾」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）都被認為是高大健美的超級帥哥，現在卻被亨利卡維爾的粉絲批評為「沒有演技、沒有銀幕魅力」，更建議Netflix不如整齣戲都收掉算了。網友則建議連恩：「此時千萬不要上網，不然酸民的口水絕對淹死你。」