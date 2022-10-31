「獵魔士」第4季 男主換「雷神」弟弟連恩漢斯沃

連恩漢斯沃將接演「獵魔士」。（路透資料照片）

Netflix 最具號召力的奇幻大戲之一「獵魔士」（The Witcher），第三季還沒宣布上檔日期，官方已宣告從第四季起，男主角將改由曾演出「飢餓遊戲」（The Hunger Games）系列的澳洲 英俊小生連恩漢斯沃（Liam Hemsworth）接手，從第一季起就挑梁的亨利卡維爾（HenryCavill）發布聲明，表示自己的奇幻旅程將交棒給連恩，更祝福對方享受在進入角色中感受其深度的過程。

「獵魔士」由亨利卡維爾扮演外號「白狼」、「布拉維肯的屠夫」的獵魔者，有不少刺激動作場面，也有角色之間的衝突和掙扎。首季「獵魔士」推出後，為Netflix締造亮麗收視，不但催生了楊紫瓊等人主演的姐妹篇影集，亨利卡維爾也因主演此劇人氣更上層樓。

不過亨利本身的工作檔期太忙，近來又宣告要重回DC漫畫片陣營，繼續演出超人，加上前兩天才又宣布要和合作過「紳士密令」（The Man from U.N.C.L.E.）的名導蓋瑞奇（Guy Ritchie）再攜手新的二戰時期諜報動作片，因而決定退出「獵魔士」。Netflix也找來外型、身材、知名度都可媲美的連恩漢斯沃接手，第4季起該劇必將有番新的氣象。

連恩出身自澳洲著名的演藝世家，二哥正是漫威英雄片中的「雷神索爾」（Thor:Love and Thunder）克里斯漢斯沃，大哥路克（Luke Hemsworth）則是HBO「西方極樂園 」（Westworld）要角之一，他也發聲明表示自己身為「獵魔士」粉絲，能接任男主角欣喜若狂，自己將有很大的追趕空間。