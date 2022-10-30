山姆修根拒正面全裸 怨劇組背叛信任

「異鄉人：古戰場傳奇」常有裸露清涼片段。（取材自IMDb）

演員難免有被要求裸身入鏡的時刻，通常歐美的藝人對於這種演出尺度比較大方，背面全裸往往不是問題，願意正面全裸的也大有人在。改編自著名系列小說 的影集「異鄉人：古戰場傳奇」（Outlander），不但贏得死忠粉絲的喜愛，也締造不俗的收視成績，更把男女主角山姆修根（Sam Heughan）、卡翠娜巴芙（Caitríona Balfe）捧紅，兩人在戲裡都有不少露點的裸戲，山姆的角色在首季結尾遭到劇中的大反派性侵 更是讓觀眾又詫異又熱烈討論的段落。

雖然觀眾看到的內容，山姆只有背面與側面全裸，沒有露出正面第三點，反而是強暴他的托拜亞斯曼齊（Tobias Menzies）有正面全裸的鏡頭，他卻對這場戲還是有不舒服的感覺。先是在拍攝之前，劇組就要求他比照托拜亞斯一樣正面全裸，他已感到有點沒必要、太超過，認為不要拍得那麼明顯，讓觀眾自己想像該角色面臨的可怕處境，會比具象出來更有驚悚、震撼的效果。

幾經討價還價，最後劇組被他說服，同意他可以全裸不露點，在播出的版本裡也沒有將強暴的動作呈現出來，只讓觀眾看到「事後」他心靈嚴重創傷、恍惚疲累的模樣。

山姆坦言：「時代已經不同了，這個『超屌』的鏡頭並沒真的有必要，而且背叛了我對劇組的信任，我們並不需要把過程演出來，讓觀眾自己想像會更有力量。」這件事已經是快七、八年前，山姆還是耿耿於懷，在個人回憶錄中也提到這一段，可見劇組真的讓他相當不滿。露不露點，絕對不是個小問題。