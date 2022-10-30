我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

選前最後一周 共和黨看好奪參眾院 是否彈劾拜登受關注

山姆修根拒正面全裸 怨劇組背叛信任

記者蘇詠智／綜合報導
「異鄉人：古戰場傳奇」常有裸露清涼片段。（取材自IMDb）
「異鄉人：古戰場傳奇」常有裸露清涼片段。（取材自IMDb）

演員難免有被要求裸身入鏡的時刻，通常歐美的藝人對於這種演出尺度比較大方，背面全裸往往不是問題，願意正面全裸的也大有人在。改編自著名系列小說的影集「異鄉人：古戰場傳奇」（Outlander），不但贏得死忠粉絲的喜愛，也締造不俗的收視成績，更把男女主角山姆修根（Sam Heughan）、卡翠娜巴芙（Caitríona Balfe）捧紅，兩人在戲裡都有不少露點的裸戲，山姆的角色在首季結尾遭到劇中的大反派性侵更是讓觀眾又詫異又熱烈討論的段落。

雖然觀眾看到的內容，山姆只有背面與側面全裸，沒有露出正面第三點，反而是強暴他的托拜亞斯曼齊（Tobias Menzies）有正面全裸的鏡頭，他卻對這場戲還是有不舒服的感覺。先是在拍攝之前，劇組就要求他比照托拜亞斯一樣正面全裸，他已感到有點沒必要、太超過，認為不要拍得那麼明顯，讓觀眾自己想像該角色面臨的可怕處境，會比具象出來更有驚悚、震撼的效果。

幾經討價還價，最後劇組被他說服，同意他可以全裸不露點，在播出的版本裡也沒有將強暴的動作呈現出來，只讓觀眾看到「事後」他心靈嚴重創傷、恍惚疲累的模樣。

山姆坦言：「時代已經不同了，這個『超屌』的鏡頭並沒真的有必要，而且背叛了我對劇組的信任，我們並不需要把過程演出來，讓觀眾自己想像會更有力量。」這件事已經是快七、八年前，山姆還是耿耿於懷，在個人回憶錄中也提到這一段，可見劇組真的讓他相當不滿。露不露點，絕對不是個小問題。

性侵 小說

上一則

「韓星地帶」攜手脫逃 劉在錫吐槽李光洙

下一則

范瑋琪揮淚開唱 曝王力宏現況：他很好

延伸閱讀

紐約華男涉偽裝警察騙逾萬元

紐約華男涉偽裝警察騙逾萬元
「你被通緝了」紐約華男涉偽裝警察騙逾萬元

「你被通緝了」紐約華男涉偽裝警察騙逾萬元
17歲男飆速車禍 車內有15歲逃家女

17歲男飆速車禍 車內有15歲逃家女
布蘭妮已眾叛親離？怒罵兒子背叛只為了怕沒經濟支援

布蘭妮已眾叛親離？怒罵兒子背叛只為了怕沒經濟支援

熱門新聞

吳綺莉與女兒吳卓林已有一段時日未見。(取材自自微博)

小龍女加拿大領救濟食物 吳綺莉認了 狠批媳婦「有病」

2022-10-24 22:38
陳昭榮事業成功但經營婚姻卻有缺憾。本報資料照片

陳昭榮離婚／和葉全真爆緋聞 壓垮婚姻最後一根稻草

2022-10-19 00:28
陶晶瑩。（本報資料照片／記者蘇健忠攝影）

美國配眼鏡又貴又麻煩 陶晶瑩勸「沒事別生小孩」又被罵了

2022-10-24 22:10
「六人行」眾要角中，珍妮佛安妮絲頓（右二）最常關心馬修派瑞（右三）。（路透資料照片）

差點嗑藥到死 「六人行」男星感謝安妮絲頓當頭棒喝

2022-10-22 20:11
疑似中國名導演馮小剛夫婦在洛杉磯豪宅送別朋友的影片，近日在網路上流傳。（取材自微博／影片截圖）

馮小剛疑全家「潤」美國 洛杉磯「穿拖鞋送客」豪宅曝

2022-10-28 23:03
鍾鎮濤與女兒鍾嘉晴感情深厚。圖／摘自IG

鍾鎮濤27歲愛女在英國慘遭詐騙 竟嚇哭全給個資

2022-10-25 11:13

超人氣

更多 >
影／首爾踩踏事件增至151死 19死為外國人 韓全國哀悼

影／首爾踩踏事件增至151死 19死為外國人 韓全國哀悼
「朋友在家等我太太」 裴洛西丈夫密語報警救自己一命

「朋友在家等我太太」 裴洛西丈夫密語報警救自己一命
真的太「走鐘」 網美走紅毯 一下車就走光

真的太「走鐘」 網美走紅毯 一下車就走光
日媒：追求毛澤東的絕對權威 習近平非打統一牌不可

日媒：追求毛澤東的絕對權威 習近平非打統一牌不可
網友辯「潤」馮小剛 持綠卡中國賺錢美國生活

網友辯「潤」馮小剛 持綠卡中國賺錢美國生活