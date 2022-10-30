山姆修根拒正面全裸 怨劇組背叛信任
演員難免有被要求裸身入鏡的時刻，通常歐美的藝人對於這種演出尺度比較大方，背面全裸往往不是問題，願意正面全裸的也大有人在。改編自著名系列小說的影集「異鄉人：古戰場傳奇」（Outlander），不但贏得死忠粉絲的喜愛，也締造不俗的收視成績，更把男女主角山姆修根（Sam Heughan）、卡翠娜巴芙（Caitríona Balfe）捧紅，兩人在戲裡都有不少露點的裸戲，山姆的角色在首季結尾遭到劇中的大反派性侵更是讓觀眾又詫異又熱烈討論的段落。
雖然觀眾看到的內容，山姆只有背面與側面全裸，沒有露出正面第三點，反而是強暴他的托拜亞斯曼齊（Tobias Menzies）有正面全裸的鏡頭，他卻對這場戲還是有不舒服的感覺。先是在拍攝之前，劇組就要求他比照托拜亞斯一樣正面全裸，他已感到有點沒必要、太超過，認為不要拍得那麼明顯，讓觀眾自己想像該角色面臨的可怕處境，會比具象出來更有驚悚、震撼的效果。
幾經討價還價，最後劇組被他說服，同意他可以全裸不露點，在播出的版本裡也沒有將強暴的動作呈現出來，只讓觀眾看到「事後」他心靈嚴重創傷、恍惚疲累的模樣。
山姆坦言：「時代已經不同了，這個『超屌』的鏡頭並沒真的有必要，而且背叛了我對劇組的信任，我們並不需要把過程演出來，讓觀眾自己想像會更有力量。」這件事已經是快七、八年前，山姆還是耿耿於懷，在個人回憶錄中也提到這一段，可見劇組真的讓他相當不滿。露不露點，絕對不是個小問題。
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