觀影說劇／「黑豹2」致敬查德威克 悲傷又療癒

「黑豹2：瓦干達萬歲」的故事就從「黑豹」帝查拉去世後開始。(圖：迪士尼提供)

非裔男星查德維克博斯曼(Chadwick Boseman)飾演的「黑豹」曾在電影 裡說過：「在我們的文化裡，死亡並不是結束。」於是儘管他已於2020年因大腸癌病故，「黑豹2：瓦干達萬歲」(Black Panther: Wakanda Forever)仍要承繼黑豹的遺志，讓瓦干達的精神永續留存。

由於查德維克的演出無人可取代的，當時曾一度傳出漫威 考慮不續拍這部在全球賣座近14億美金的電影，就連導演 萊恩庫格勒(Ryan Coogler)也透露：「我不知道我是否可以再拍電影，因為真的太痛苦了！」

不過當庫格勒試著回憶他和查德維克的過去和許多對話，他發現即使到了生命盡頭，查德維克依舊在談論帝查拉國王這個角色和瓦干達帶給他的人生意義，因此唯有繼續拍攝「黑豹」，才能讓他奮戰到底的精神持續下去，「他的離開激勵我繼績講述黑豹的故事，我覺得帶著大家繼續前進更有意義，這也是向博斯曼做致敬的最好方式。」

庫格勒坦承，其實早在「黑豹」上映前，他和查德維克就已經開始討論「黑豹2」劇情，但博斯曼過世後，原討論的內容一切都得改寫，導演甚至多次向漫威表達絕不會再找另一個演員詮釋帝查拉國王，既然如此，「黑豹2：瓦干達萬歲」就從帝查拉去世後開始。