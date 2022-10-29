「天才少女福爾摩斯2」首映 主角各自攜伴紅毯放閃

亨利卡維爾(左)和蜜莉芭比布朗(右)，戲外感情各自精采。(美聯社)

Netflix電影 「天才少女福爾摩斯」（Enola Holmes）2020年推出後大受好評，火速開拍續集「天才少女福爾摩斯2」，日前在紐約舉辦首映典禮，女主角兼製片米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown）、男主角亨利卡維爾（Henry Cavill）都各自攜伴參加，在紅毯上放閃。

綜合媒體報導，18歲的米莉芭比布朗當天穿著粉紅色蕾絲吊帶禮服，綴滿黑色與銀色的圖案，搭配銀色項鍊與耳環；傳媒焦點落在她身上的4個紋身圖案，包括左邊肋骨紋上「Ruth」悼念已故祖母、左手腕的「011」字樣是「怪奇物語」角色的稱號，加上鎖骨的心形和背脊的玫瑰圖案，兩者都是今年新增，相信跟男友傑克邦吉歐飛（Jake Bongiovi）有關。

傑克邦吉歐飛（Jake Bongiovi）是知名樂團邦喬飛（Bon Jovi）主唱之子，報導稱，自2021年交往開始，這是兩人二度以情侶身份出席公開場合。

巧合的是，在「天才少女福爾摩斯2」扮演米莉芭比布朗胞兄福爾摩斯的「超人」亨利卡維爾（Henry Cavill），這天也首次偕電影公司高層女友娜塔莉維斯庫索(Natalie Viscuso)一起走紅地毯。

亨利卡維爾剛剛才宣布回歸DC、繼續扮演「超人」，娜塔莉目前是傳奇娛樂的電視與數位工作室副總裁；這是他們2021年5月宣布交往以來，難得一起出席活動。