確定掰了？「水行俠2」重拍 安珀赫德竟沒被通知

傑森摩莫亞(右)、安珀赫德主演「水行俠」全球大賣。（圖：華納兄弟提供）

好萊塢 男星強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安珀赫德（Amber Heard）的誹謗官司打得轟轟烈烈，雖然宣判到現在不滿半年，已經被改編成電視電影 。強尼有了新片約，安珀原本有演出的「水行俠2：失落的國度」（Aquaman and the Lost Kingdom）卻一波三折，更傳出戲分大砍，如今電影有些許片段需要重拍，安珀竟然沒被找。

先前傳出華納決定放棄安柏赫德，讓「龍后」艾蜜莉亞克拉克（Emilia Clarke）傳是頂替她出演「梅拉公主」的第一人選，現在更傳出「水行俠2」確定重拍，消息似乎成真。

安珀赫德傳出被踢出「水行俠2：失落的國度」。（歐新社）

美媒「fandomwire」報導，最近「水行俠2」重拍，請回所有演員重新拍攝幾場戲，還找來前任「蝙蝠俠」班艾佛列克 （Ben Affleck）客串演出。只是報導表示，安珀完全沒收到通知，引發議論，知名Youtuber「Syl Abdul」更提出相關證明，斷言「安珀赫德確定於續集電影中消失」。另外，網路上已累積超過480萬人連署「請願華納兄弟開除安珀」，但是結果到底如何，還等待電影公布進一步消息。