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「洛基」首度當爸 交往3年未婚妻悄悄生娃

記者陳建嘉／綜合報導
湯姆希德斯頓(左)和札薇艾希頓(右)，據傳已經迎來一子。(路透資料照片)
湯姆希德斯頓(左)和札薇艾希頓(右)，據傳已經迎來一子。(路透資料照片)

漫威英雄影片中扮演「邪神洛基」的湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston），日前已和交往3年的女友札薇艾希頓（Zawe Ashton）訂婚，也證實未婚妻已經懷孕。隨著札薇的肚子一天天隆起，外界也好奇兩人何時才正式迎接新生命，如今媒體報導指出，41歲的湯姆已在近期首度當爸，「他們很高興成為父母親，現在每一天都充滿喜悅」。

根據美媒「US Weekly」報導，消息人士指出這對愛侶已經升格父母，「他們正在辛苦學習如何成為新手父母，睡得很少，但很享受現在的生活」，但對於小孩的性別、出生時間皆一切保密，「他們很恩愛，他們熱愛所有生命中美好的事物，喜歡一起聽搖滾樂，閒暇時也會去一些酒吧、餐館聚會，享受平淡且幸福的生活」。

札薇艾希頓(右)手上露出已與湯姆希德斯頓(左)訂婚的戒指。（取材自Instagr...
札薇艾希頓(右)手上露出已與湯姆希德斯頓(左)訂婚的戒指。（取材自Instagram）

41歲的湯姆希德斯頓和小4歲的札薇艾希頓，是3年前合作舞台劇「背叛」結識，但交往非常低調，和湯姆昔日與泰勒絲（Taylor Swift）轟動全球的那一段，作風180度大轉變。札薇也將在「驚奇隊長2」（The Marvels）出現，和湯姆都屬於漫威影視宇宙大家庭之下。

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