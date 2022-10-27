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轟英雄電影沒深度 詹姆斯卡麥隆遭「黑豹2」打臉

記者陳建嘉／綜合報導
詹姆斯卡麥隆是「阿凡達」的靈魂人物。（圖：迪士尼提供）
詹姆斯卡麥隆是「阿凡達」的靈魂人物。（圖：迪士尼提供）

名導詹姆斯卡麥隆（James Cameron）近期忙於後製「阿凡達2：水之道」（Avatar:The Way of Water），也開始為新片宣傳，他過去曾差點執導「蜘蛛人」（Spider-Man）、「水行俠」（Aquaman）等電影，最近卻對時下流行的漫威、DC電影感到不滿，甚至在紐約時報的訪談中，重砲批評「無論這些英雄的年紀有多大，他們表現出來的行為，都跟大學生沒兩樣」，引發議論。

卡麥隆過去曾一度想將「蜘蛛人」搬上大銀幕，但最後未成功，而他不只一次認為當今的漫威、DC超級英雄電影沒有靈魂，更透露自己結婚生子後，改變了人生觀，也將「阿凡達：水之道」故事核心以家庭、親情為主，提到近期超級英雄電影，直言「那些賦予我們力量、愛與目標的東西哪去了呢？那些角色根本沒有這些生命經驗，我覺得電影不是這樣子拍的」。

然則，卡麥隆一番話引來不少網友批評；而即將上映的漫威大片「黑豹2：瓦干達萬歲」（Black Panther:Wakanda Forever）便以「家人」為主軸，前集男主角查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman）2020年因大腸癌病故，導演萊恩庫格勒（Ryan Coogler）籌拍續集時，便以鮑斯曼曾說過的台詞「死亡並不是結束」為主軸，希望這部電影能承繼他的遺志，讓「瓦干達」精神能永續留存。

庫格勒表示，唯有繼續拍攝「黑豹」，才能讓他奮戰到底的精神持續下去，「他的離開激勵我繼續講述黑豹的故事，鮑斯曼不僅在漫威宇宙的萬神殿中，也在非裔族群中有著相當地位，作為一個非裔導演，我知道我必須做點什麼，這也是向鮑斯曼致敬的最好方式。」

「黑豹2：瓦干達萬歲」會在查德威克鮑斯曼逝世後，在片中獻上更多致敬橋段。（圖：迪...
「黑豹2：瓦干達萬歲」會在查德威克鮑斯曼逝世後，在片中獻上更多致敬橋段。（圖：迪士尼提供）

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