「蟻人3」原班人馬 大反派終露面

「蟻人與黃蜂女：量子狂熱」即將帶領影迷進入前所未見的量子領域世界。（圖：迪士尼提供）

漫威 第五階段首部大片「蟻人與黃蜂女：量子狂熱」（Ant-Man and the Wasp: Quantumania），首支預告及海報25日全球同步亮相。前兩集分別創下超過5億及6億美元全球票房的「蟻人」，也加入具有三集以上的漫威獨立系列電影行列，廣受歡迎及獲得重視程度可見一斑。

第二集「蟻人與黃蜂女」的「蟻人」保羅路德（Paul Rudd）與「黃蜂女」伊凡潔琳莉莉（Evangeline Lilly）再度領銜主演，「黃蜂女科學家老爸」麥克道格拉斯（Michael Douglas）和「第一代黃蜂女」蜜雪兒菲佛（Michelle Pfeiffer）也歸隊，長大成為亭亭玉立青少女的「蟻人女兒」由新加入的亮麗新秀凱瑟琳紐頓（Kathryn Newton）飾演，前兩集導演 派頓瑞德也繼續執導。

至於曾提及在另一個平行宇宙會出現邪惡、破壞力大的「征服者康」，終於也首度登場，由強納森梅傑斯（Jonathan Majors）主演。

保羅路德再度回歸「蟻人」系列。（圖：迪士尼提供）

相較於先前在迪士尼 D23博覽會釋出的預告，有幾個鏡頭未被放入，包括珍妮特說「量子領域不能進去」；比爾莫瑞（Bill Murray）飾演的全新角色對珍妮特說「我以為妳已經死了」；另有「征服者康」看到「蟻人」之後，納悶表示「我之前已經殺過你了」，引發更多懸念。