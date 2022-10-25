馬修派瑞自曝曾是癮君子 花900萬元清醒

馬修派瑞近期推出回憶錄，揭露當紅時的黑暗人生。（取材自Instagram）

曾因經典喜劇「六人行」（Friends）而紅極一時的男星馬修派瑞（Matthew Perry），即將在下個月初推出回憶錄，自揭當年人前風光、人後卻過著黑暗的生活，一度每天要吃掉鴉片類麻醉性鎮痛藥「氫可酮」55片，嚴重影響健康，為了恢復清醒，前後進行15次勒戒，花掉900萬美元。

馬修派瑞在「六人行」飾演言詞犀利又風趣的錢德，迷倒無數女性，連影壇天后茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）都被他吸引，「六」劇力邀她客串，她表明點頭的唯一條件是她的情節線一定和錢德有關。劇組出動馬修說服她，當時她還在法國拍伍迪艾倫（Woody Allen）執導的「大家都說我愛你」（Everyone says I love you），由於尚在沒有智慧型手機 與通訊軟體的年代，馬修只能透過傳真機和她溝通，為了第一時間收到她的傳真，往往在派對上看到有感覺的女生都主動減少對話，火速開車返家，就這樣交流了三個月，當茱莉亞終於出現在「六人行」攝影 棚，馬修已是她的男友。

不料馬修對自己沒有信心，認定影壇大牌和電視男星交往，一定會覺得是「在做慈善」，他遲早會被甩掉，因此兩個月後，主動與茱莉亞分手。等到幾年之後茱莉亞因「永不妥協」（Erin Brockovich）登上奧斯卡 影后寶座，馬修早就進了勒戒所，當她上台領獎時，他突然冒冷汗又抽搐，被其他病友通知醫護人員來處理。

馬修形容自己不是跑趴跑到暈頭轉向的人，無奈生活中最大的樂趣就是邊嗑「氫可酮」，一面配酒，在家裡看影片，生活裡最常見面的人之一只有藥頭。某天錄影時，珍妮佛安妮絲頓（Jennifer Aniston）終於看不下去，主動對他說：「我和其他人都知道你有酗酒的問題。」有如當頭棒喝，讓他無法再逃避，決定要讓自己戒癮、恢復清醒，卻因此花了大筆金錢，覺悟的代價驚人昂貴。