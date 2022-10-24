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為印地安人發聲的「小羽毛」不是原住民？親妹：她是墨西哥裔

中央社／舊金山24日專電
「小羽毛」1973年代表馬龍白蘭度上台拒領奧斯卡獎（左圖）。現年75歲的小羽毛（右圖）在影藝學院向她道歉後表示，「我們印地安人很有耐心，才50年而已！」。（取材自推特）
「小羽毛」1973年代表馬龍白蘭度上台拒領奧斯卡獎（左圖）。現年75歲的小羽毛（右圖）在影藝學院向她道歉後表示，「我們印地安人很有耐心，才50年而已！」。（取材自推特）

10月初去世的小羽毛（Sacheen Littlefeather）被視為美國原住民代表，近日她的兩位親妹妹接受俄勒岡州一位作家訪談時提到，小羽毛根本不是原住民，而是墨西哥裔。

根據小羽毛的兩位親妹妹克魯茲（Rosalind Cruz）和奧蘭迪（Trudy Orlandi）的訪談，她們的姊姊小羽毛並非原住民，「那是謊言」、「騙局」。

舊金山紀事報」22日刊出、今天更新的這篇投書，克魯茲受訪時告訴住在俄勒岡州波特蘭的美國作家基勒（Jacqueline Keeler），小羽毛的騙局「對原住民部落的遺產是冒犯，也侮辱了她們的父母」。

1973年，小羽毛以一身印地安人鹿皮裝站上奧斯卡頒獎舞台，解釋馬龍白蘭度為何缺席、拒領他以黑幫片「教父」（The Godfather）贏得的影帝獎座。

小羽毛自稱擁有阿帕契族的原民血統，演講時指出電影產業對待原住民族群不公。那時她當場被噓、差點遭毆。奧斯卡主辦單位美國影藝學院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）今年6月寄發遲來50年的道歉函，讓小羽毛獲得大眾一面倒的支持。

小羽毛10月2日乳癌病逝，享壽75歲。去世前曾接受「舊金山紀事報」訪問，她說，「奧斯卡之夜那一晚我說的是真話，不是為了我，而是為了所有印第安人」。

小羽毛是否說了真話？她的妹妹們說，小羽毛多年來說謊的代價讓人難以承受，之前為了保護姊姊的名聲沒有說出來，現在看到小羽毛「被尊為聖人」，她們感到很不安。

她們倆是在網路上看到小羽毛的死訊、並未獲邀參加姊姊的喪禮。奧蘭迪指出，小羽毛心裡頭可能認為「當一個美國印地安人比西裔更有名望」。

奧蘭迪說，小羽毛創造了一個幻想，「活在幻想中、死於幻想」。

小羽毛的妹妹們在各自受訪時告訴作者基勒，她們父親的家族來自墨西哥，算是「西裔」、沒有原民身份。他們並澄清小羽毛受到家暴和童年住在破木屋的故事大錯特錯。

兩姐妹堅稱，她們挺身而出的目的是為了還原父母的真相，「爸媽是好人、認真工作、有愛心」。

該文指出，小羽毛宣稱的白山阿帕契族（White Mountain Apache）是聯邦承認、位在亞利桑那州的部落。小羽毛的原名為馬利．露易絲．克魯茲（Marie Louise Cruz）1946年出生加州沙里納斯（Salinas），位於舊金山往南170公里處，那也是美國作家史坦貝克（John Steinbeck）的故鄉。

原住民 奧斯卡 舊金山

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