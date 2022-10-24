小布完了？ 裘莉子女傳將去父姓徹底切割

安琪莉娜裘莉（左三）牢牢抓住孩子們的心，他們被傳會拋棄父姓。（路透資料照片）

布萊德彼特 （Brad Pitt）與安琪莉娜裘莉 （Angelina Jolie）婚變超過6年，雙方還為了孩子們的監護權僵持不下，然而根據專門報導明星、名流八卦的「國家詢問報」，裘莉已牢牢掌握孩子們的心，過去他們都採用父母姓名各一的「裘莉─彼特」作為自己的姓氏，現在有可能都會把父姓「彼特」整個去掉，徹底和爸爸切割。

「把父姓去掉」在布裘的幾個孩子中，最早是年紀最大的養子麥杜斯（Maddox）的意思，麥杜斯也盛傳是布萊德彼特曾經對其出手、使用暴力，因此對他反彈最大的小孩，那時裘莉還表示出「為了孩子的身心健全發展、建議不要這樣」的態度，現在隨著她狠招齊出、就是想毀了小布 公眾形象的種種表現，應該很樂見孩子們紛紛和小布切割，不太可能再反對。

事實上，「拋掉父姓」是裘莉自己都曾用過的老招，她年輕時不滿父親──奧斯卡影帝強沃特（Jon Voight）外遇，為了替母親出氣，就把自己名字從「安琪莉娜裘莉沃特」，改成只有「安琪莉娜裘莉」，小孩子有樣學樣，也不想再保留「彼特」，如果真的付諸行動，對布萊德彼特當然又會是一次重擊。