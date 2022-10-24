我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

棄美籍或走人？長江存儲已要求持美護照重要員工離職

曾遭持槍搶劫 柏加大畢業華女嚴重抑鬱 母稱她自殺數次

小布完了？ 裘莉子女傳將去父姓徹底切割

記者蘇詠智／綜合報導
安琪莉娜裘莉（左三）牢牢抓住孩子們的心，他們被傳會拋棄父姓。（路透資料照片）
安琪莉娜裘莉（左三）牢牢抓住孩子們的心，他們被傳會拋棄父姓。（路透資料照片）

布萊德彼特（Brad Pitt）與安琪莉娜裘莉（Angelina Jolie）婚變超過6年，雙方還為了孩子們的監護權僵持不下，然而根據專門報導明星、名流八卦的「國家詢問報」，裘莉已牢牢掌握孩子們的心，過去他們都採用父母姓名各一的「裘莉─彼特」作為自己的姓氏，現在有可能都會把父姓「彼特」整個去掉，徹底和爸爸切割。

「把父姓去掉」在布裘的幾個孩子中，最早是年紀最大的養子麥杜斯（Maddox）的意思，麥杜斯也盛傳是布萊德彼特曾經對其出手、使用暴力，因此對他反彈最大的小孩，那時裘莉還表示出「為了孩子的身心健全發展、建議不要這樣」的態度，現在隨著她狠招齊出、就是想毀了小布公眾形象的種種表現，應該很樂見孩子們紛紛和小布切割，不太可能再反對。

事實上，「拋掉父姓」是裘莉自己都曾用過的老招，她年輕時不滿父親──奧斯卡影帝強沃特（Jon Voight）外遇，為了替母親出氣，就把自己名字從「安琪莉娜裘莉沃特」，改成只有「安琪莉娜裘莉」，小孩子有樣學樣，也不想再保留「彼特」，如果真的付諸行動，對布萊德彼特當然又會是一次重擊。

裘莉 布萊德彼特 小布

上一則

離婚4年 賈乃亮、李小璐同時為10歲女兒慶生

下一則

郭富城墨寶籌款百萬港元 還上幼兒園當書法老師

延伸閱讀

庫克現身F1賽事 在終點搖方格旗 為小布新電影暖身？

庫克現身F1賽事 在終點搖方格旗 為小布新電影暖身？
小布輸了？裘莉牢牢抓住兒女的心 他們都要棄父姓

小布輸了？裘莉牢牢抓住兒女的心 他們都要棄父姓
冤家不聚頭

冤家不聚頭
裘莉修理小布 遭攻擊安珀網友圍剿？

裘莉修理小布 遭攻擊安珀網友圍剿？

熱門新聞

有人在多倫多拍到吳卓林與混血女友Andi在排隊領免費食物。 圖／摘自微博

成龍女兒街頭領救濟食物 辣妻不忍了公開真相

2022-10-18 13:44
梅根常發表鼓勵女性自主的演說，酸民卻批她虛偽、自打嘴巴。（路透資料照片）

梅根「口交」被抓包 遭酸民批：虛假、做作

2022-10-21 18:14
陳昭榮事業成功但經營婚姻卻有缺憾。本報資料照片

陳昭榮離婚／和葉全真爆緋聞 壓垮婚姻最後一根稻草

2022-10-19 00:28
汪小菲（左）和張穎穎戀情已經接近公開。(取材自微博)

網爆汪小菲半夜毆打張穎穎 女方報警求助瘀青照曝光

2022-10-18 21:33
Angel曝光胸前深溝照。(取材自Instagram)

賈靜雯女兒低胸側躺快「掉出來」 網幫喊舅舅：買高領

2022-10-19 20:48
戚小戀曾替劉德華、郭富城、小虎隊、江蕙、黃乙玲寫歌。圖／源瑗園提供

劉德華、江蕙都唱過她的歌 女星隔30年復出美成這樣

2022-10-19 12:46

超人氣

更多 >
胡錦濤不滿習近平被請出門？分析胡「被離場」原因

胡錦濤不滿習近平被請出門？分析胡「被離場」原因
阿賽頓豪宅埋車30年 車內疑有人類骸骨 前華裔屋主有前科

阿賽頓豪宅埋車30年 車內疑有人類骸骨 前華裔屋主有前科
刺殺加拿大台裔女騎警嫌遭起底 韓裔艾美獎導演行凶

刺殺加拿大台裔女騎警嫌遭起底 韓裔艾美獎導演行凶
小學生悔過書瘋傳 「5字藏頭詩」讓老師氣暈

小學生悔過書瘋傳 「5字藏頭詩」讓老師氣暈
路透：習近平幾乎篤定連任國家主席 仍將難有安全感

路透：習近平幾乎篤定連任國家主席 仍將難有安全感