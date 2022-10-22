吉娜戴維絲出書 曝傑克尼柯遜曾求歡 靠達斯汀霍夫曼傳授妙招婉拒

吉娜戴維絲推出新書，揭露在好萊塢闖蕩多年的秘密。（路透資料照片）

好萊塢 就是個充滿八卦 與羶腥的是非之地，曾以「意外的旅客」（The Accidental Tourist）獲得奧斯卡 最佳女配角的吉娜戴維絲（Geena Davis），近來推出自己的專書，免不了要談到過往拍戲時的遭遇，竟揭露了資深影帝（Jack Nicholson）曾經向她求歡卻碰了軟釘子。

吉娜戴維絲身材高大，入行初期擔任過模特兒，因此一度是男星眼中極具吸引力的美女新秀，她在賣座喜劇「窈窕淑男」（Tootsie）中扮演年輕、豪放的女星，和星途受挫、不得不男扮女裝尋求突破的主角達斯汀霍夫曼（Dustin Hoffman）同一間化妝室，彼此有些逗趣對手戲。 吉娜戴維絲（右）曾和達斯汀霍夫曼合演「窈窕淑男」。（取材自IMDb）

戲外，達斯汀對她也像個大哥哥，給她很多寶貴的建議，除了要她多讀點書、增加內涵外，也教導她，如果有男星求歡，可以回答對方：「你真的很有吸引力，我也很樂意，但這樣做可能破壞我們之間的性感張力…」裝作為了以後或許會合作、不得不拒絕，既給對方留面子，又不會被迫就範。