吉娜戴維絲出書 曝傑克尼柯遜曾求歡 靠達斯汀霍夫曼傳授妙招婉拒
好萊塢就是個充滿八卦與羶腥的是非之地，曾以「意外的旅客」（The Accidental Tourist）獲得奧斯卡最佳女配角的吉娜戴維絲（Geena Davis），近來推出自己的專書，免不了要談到過往拍戲時的遭遇，竟揭露了資深影帝（Jack Nicholson）曾經向她求歡卻碰了軟釘子。
吉娜戴維絲身材高大，入行初期擔任過模特兒，因此一度是男星眼中極具吸引力的美女新秀，她在賣座喜劇「窈窕淑男」（Tootsie）中扮演年輕、豪放的女星，和星途受挫、不得不男扮女裝尋求突破的主角達斯汀霍夫曼（Dustin Hoffman）同一間化妝室，彼此有些逗趣對手戲。
戲外，達斯汀對她也像個大哥哥，給她很多寶貴的建議，除了要她多讀點書、增加內涵外，也教導她，如果有男星求歡，可以回答對方：「你真的很有吸引力，我也很樂意，但這樣做可能破壞我們之間的性感張力…」裝作為了以後或許會合作、不得不拒絕，既給對方留面子，又不會被迫就範。
後來吉娜真的有一回被傑克尼柯遜求歡，傑克先是派人傳紙條給她，要她打電話來，她乖乖照辦之後，竟然聽到電話那頭的傑克問道：「什麼時候我們才能發生…嗯？」吉娜靈機一動，用達斯汀教她的話來回絕，傑克也就知趣放棄。對此，傑克並沒有任何回應。
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