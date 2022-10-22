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巨石強森「黑亞當」 觀眾大讚動作戲精采、視覺效果酷炫

記者陳建嘉／綜合報導
巨石強森主演的「黑亞當」獲觀眾好評。（圖：華納兄弟提供）
巨石強森主演的「黑亞當」獲觀眾好評。（圖：華納兄弟提供）

好萊塢男星巨石強森（Dwayne Johnson）主演的「黑亞當」（Black Adam）上映首日便以近千萬台幣（約31.2萬美元）票房登上全台票房冠軍，觀眾口碑炸裂，大讚動作戲精采、視覺效果酷炫，巨石強森飾演的黑亞當帶著復仇從囚禁中覺醒，一出場就滿腔怒火，展現驚人破壞力，果然為DC宇宙帶來全新風貌。

「黑亞當」揭露黑亞當起源故事中較黑暗的面向，特斯亞當和兒子胡魯原本都是坎達克的奴隸，不過胡魯為自己的大膽無畏付出了代價，導致他的死亡。身為父親的特斯亞當痛苦過於強烈，加上憤怒和復仇的情緒，使他濫用自己身為戰士的力量，對統治者、王室成員及人民造成重大傷害，後來被巫師囚禁在永恆之岩中。

5000年後，以化身黑亞當的特斯亞當在現代的坎達克甦醒過來，即使被關了很久，他仍擁有神明般的超能力，仍是個堅不可摧的強者，有著驚人的力量及閃電般的疾速及狂怒，瞬間便造成極具毀滅性的破壞。

製作團隊認為：「這是黑亞當的起源故事，觀眾能認識他，並明白為何他跟其他超級英雄都不一樣，是前所未見的人物。黑亞當處於灰色地帶，不遵循任何規則，而且擁有眾神的力量，召喚力量時也無所畏懼。黑亞當不僅會讓觀眾感到娛樂性十足，也會受到感動和啟發。」

巨石強森 好萊塢

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