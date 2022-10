「星爵」克里斯普萊特「打」出一片天 電視劇片酬奪冠

「星爵」克里斯普萊特主演亞馬遜諜報影集「終極名單」,是今年電視劇片酬冠軍。(取材自推特)

隨著前兩年的疫情 影響,觀眾擔心上戲院,串流平台的投資也越來越多,「星爵」克里斯普萊特(Chris Pratt)今年除了賣座大片「侏羅紀世界3」(Jurassic World Dominion)之外,另推出亞馬遜諜報影集「終極名單」(The Terminal List),他在片中挑戰多場打鬥、槍戰等搏命演出,據傳單集就有140萬美元酬勞,證明他的辛苦有代價。

克里斯普萊特是近年的動作片新寵兒,除了「侏羅紀世界」系列之外,另有漫威「星際異攻隊」(Guardians of the Galaxy)系列,片約滿檔,沒想到重新回歸電視劇懷抱,主演「終極名單」也有好成績。

「慾望城市:華麗下半場」三位女主角據悉一集有65萬美元至75萬美元片酬。(圖:HBO提供)

今年亞軍則是「慾望城市:華麗下半場」(Sex and the city:And Just Like That)的三位女主角莎拉潔西卡派克(Sarah Jessica Parker)、辛西亞尼克森(Cynthia Nixon)、克莉絲汀戴維斯(Kristin Davis),據悉一集有65萬美元至75萬美元的片酬,即使金凱特 蘿(Kim Cattrall)未回歸,三位女星依舊話題滿滿。

兩大天后珍妮佛安妮絲頓(左)、瑞絲薇斯朋合作兩季「晨間直播秀」,去年一集各領200萬美元,仍是電視劇明星片酬最高紀錄。(圖:Apple TV+提供)

不過這些明星都還不如去年「晨間直播秀」(The Morning Show)第二季,兩大天后珍妮佛安妮絲頓(Jennifer Aniston)、瑞絲薇斯朋(Reese Witherspoon),她們去年一集各領200萬元 ,該劇是Apple TV+當家夯劇,許多觀眾為了看她們演戲成為訂戶,自然得讓Apple TV+下足重本,再端上讓他們滿意的劇本,才能持續留住她們。