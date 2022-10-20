「星爵」克里斯普萊特「打」出一片天 電視劇片酬奪冠

「星爵」克里斯普萊特主演亞馬遜諜報影集「終極名單」，是今年電視劇片酬冠軍。（取材自推特）

隨著前兩年的疫情 影響，觀眾擔心上戲院，串流平台的投資也越來越多，「星爵」克里斯普萊特（Chris Pratt）今年除了賣座大片「侏羅紀世界3」（Jurassic World Dominion）之外，另推出亞馬遜諜報影集「終極名單」（The Terminal List），他在片中挑戰多場打鬥、槍戰等搏命演出，據傳單集就有140萬美元酬勞，證明他的辛苦有代價。

克里斯普萊特是近年的動作片新寵兒，除了「侏羅紀世界」系列之外，另有漫威「星際異攻隊」（Guardians of the Galaxy）系列，片約滿檔，沒想到重新回歸電視劇懷抱，主演「終極名單」也有好成績。

「慾望城市：華麗下半場」三位女主角據悉一集有65萬美元至75萬美元片酬。（圖：HBO提供）

今年亞軍則是「慾望城市：華麗下半場」（Sex and the city：And Just Like That）的三位女主角莎拉潔西卡派克（Sarah Jessica Parker）、辛西亞尼克森（Cynthia Nixon）、克莉絲汀戴維斯（Kristin Davis），據悉一集有65萬美元至75萬美元的片酬，即使金凱特 蘿（Kim Cattrall）未回歸，三位女星依舊話題滿滿。

兩大天后珍妮佛安妮絲頓(左)、瑞絲薇斯朋合作兩季「晨間直播秀」，去年一集各領200萬美元，仍是電視劇明星片酬最高紀錄。（圖：Apple TV+提供）

不過這些明星都還不如去年「晨間直播秀」（The Morning Show）第二季，兩大天后珍妮佛安妮絲頓（Jennifer Aniston）、瑞絲薇斯朋（Reese Witherspoon），她們去年一集各領200萬元 ，該劇是Apple TV+當家夯劇，許多觀眾為了看她們演戲成為訂戶，自然得讓Apple TV+下足重本，再端上讓他們滿意的劇本，才能持續留住她們。