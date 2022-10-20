「黑亞當」首波評價 「爛番茄」只得54%好評

巨石強森首度加入超級英雄電影主演「黑亞當」，在「爛番茄」網站的好評度得54%。（圖：華納兄弟提供）

DC超級英雄電影 「黑亞當」（Black Adam）本周上映，首波評價近日出爐，暫時在網站「爛番茄」的「新鮮度」（好評度）得54%，被列為爛片。巨石強森 （Dwayne Johnson）的表現備受讚賞，但不少影評人指出他的個人風格太重，失去了原著的味道。

香港 01報導，「黑亞當」為巨石強森首部超級英雄電影，黑亞當一角來自DC宇宙裡的遠古神話，生活於5000年前的中東虛構帝國Kahndaq，黑亞當在咒詛裡獲得神力，卻被剝奪了一切，包括他的兒子，滿腔仇恨的他被封印起來，5000年後才得以解除，他帶着數千年的怨恨重臨，為世界帶來混沌，亦面對成為救世英雄或毀滅世界的抉擇。

「黑亞當」的評價毀譽參半，不少影評大讚巨石強森表現出色，但個人風格亦太重，失去了角色原有的風采，變成典型的巨石強森電影。

巨石強森在片中飾演亦正亦邪的「黑亞當」，與命運博士、鷹俠等英雄對戰，日前接受專訪，問他之後還想跟誰對打，巨石強森先是霸氣喊話「叫他們全都來吧」，隨後又補充，「不過我特別想與亨利卡維爾（Henry Cavill）主演的『超人』狠狠打一場」。

巨石強森曾在2012年宣傳「地心冒險2：神祕島」（Journey 2:The Mysterious Island）到過台灣，他笑說難忘十年前在台的美好回憶，如今希望台灣粉絲都能喜歡「黑亞當」，「我相信黑亞當跟我一樣，都想去台灣，這次我只想跟所有的台灣粉絲推薦這部電影，這部電影出現五個全新的DC超級英雄角色，你一定會愛，快去看吧！」