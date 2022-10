皮爾斯布洛斯南首扮超級英雄 一聽台灣 秒比愛心

皮爾斯布洛斯南(左)手比愛心,感謝台灣粉絲。(圖:華納兄弟提供)

DC超級英雄大片「黑亞當」(Black Adam),找來「前任007」(Pierce Brosnan)演出資深英雄「命運博士」,擁有可以製造分身、幻覺等超能力,皮爾斯曾在1998年隨著「007明日帝國」(Tomorrow Never Dies)赴台宣傳,回想當年,皮爾斯立刻手比愛心,向台灣粉絲告白,「我在台灣度過非常美好的時光,謝謝你們對我非常好、非常親切」。

皮爾斯當年與楊紫瓊 一同合作,更是誇讚對方無比敬業,「我好愛楊紫瓊,她真的超棒,我們拍電影 時玩得非常開心」,如今他看到楊紫瓊依舊在「媽的多重宇宙 」(Everything Everywhere All at Once)等電影有搶眼表現,讓他非常為對方開心。

皮爾斯布洛斯南在「黑亞當」飾演「正義協會」成員「命運博士」,要與其他英雄齊心協力,意圖將滿腔怒火的「黑亞當」導回正途,過程中有不少打鬥,「命運博士的年紀已經很大了,但他仍在朋友的召喚下重新回歸這場戰鬥」,皮爾斯認為「命運博士」是個宿命論者,這一點與他不謀而合,「我覺得我跟他很像,人生發生的任何事都是有意義的,我因為演過007詹姆斯龐德,才能指引我走到今天,也才能成為命運博士」。