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皮爾斯布洛斯南首扮超級英雄 一聽台灣 秒比愛心

記者陳建嘉／綜合報導
皮爾斯布洛斯南(左)手比愛心，感謝台灣粉絲。（圖：華納兄弟提供）
皮爾斯布洛斯南(左)手比愛心，感謝台灣粉絲。（圖：華納兄弟提供）

DC超級英雄大片「黑亞當」（Black Adam），找來「前任007」（Pierce Brosnan）演出資深英雄「命運博士」，擁有可以製造分身、幻覺等超能力，皮爾斯曾在1998年隨著「007明日帝國」（Tomorrow Never Dies）赴台宣傳，回想當年，皮爾斯立刻手比愛心，向台灣粉絲告白，「我在台灣度過非常美好的時光，謝謝你們對我非常好、非常親切」。

皮爾斯當年與楊紫瓊一同合作，更是誇讚對方無比敬業，「我好愛楊紫瓊，她真的超棒，我們拍電影時玩得非常開心」，如今他看到楊紫瓊依舊在「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）等電影有搶眼表現，讓他非常為對方開心。

皮爾斯布洛斯南在「黑亞當」飾演「正義協會」成員「命運博士」，要與其他英雄齊心協力，意圖將滿腔怒火的「黑亞當」導回正途，過程中有不少打鬥，「命運博士的年紀已經很大了，但他仍在朋友的召喚下重新回歸這場戰鬥」，皮爾斯認為「命運博士」是個宿命論者，這一點與他不謀而合，「我覺得我跟他很像，人生發生的任何事都是有意義的，我因為演過007詹姆斯龐德，才能指引我走到今天，也才能成為命運博士」。

即便早已卸下007角色，皮爾斯仍自謙不敢給下一任007演員意見，「我覺得我們身為演員，就是在呈現自己的人生，每個角色都是當下最好的我」。

皮爾斯布洛斯南在「黑亞當」飾演智勇雙全的「命運博士」。（圖：華納兄弟提供）
皮爾斯布洛斯南在「黑亞當」飾演智勇雙全的「命運博士」。（圖：華納兄弟提供）

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