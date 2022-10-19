罕見同志浪漫喜劇 「哥兒們」盼寓教於樂

比利艾克納(右)與路克麥法蘭一起出席「哥兒們」首映會。（路透資料照片）

好萊塢鮮少針對同志 、雙性戀與跨性別族群設計屬於他們的浪漫喜劇，即將上映的「哥兒們」（Bros.），就是難得一見的同志浪漫喜劇，兩位主角比利艾克納（Billy Eichner）與路克麥法蘭（Luke Macfarlane）本身也都是同志，對於「哥兒們」的歷史意義雖然重視，卻也強調戀愛的浪漫感覺不分性別與性向，都是共通的。

「哥兒們」由為新版「獅子王」（The Lion King）狐獴丁滿獻聲的比利艾克納編劇並扮演男主角，他認為好萊塢少見同志浪漫喜劇，因而除了戀愛元素外，他在片中放入「同志歷史博物館」的內容，希望回顧一些關於同志的歷史，讓觀眾得到「寓教於樂」的收穫。飾演他男友的路克麥法蘭是標準的英俊小生，透露母親雖然是75歲的加拿大老太太，欣賞「哥兒們」一樣隨著情節又哭又笑，並沒有因為主角的性向有任何接受障礙，畢竟心動、心碎這些是每個人戀愛過程中都可能出現的情緒。

路克坦言在過往的浪漫喜劇中，茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）與休葛蘭（Hugh Grant）的「新娘百分百」（Notting Hill）讓他百看不厭，比利笑言：「我喜歡的好多喔。伴娘我最大（Bridesmaids）、當哈利碰上莎莉（When Harry Met Sally...）、上班女郎（Working Girl）、發暈（Moonstruck）、還有可能是我最喜歡的電影 之一，收播新聞，威廉 赫特（William Hurt）在裡面雖然很混帳，但帥呆了，難怪超精明的女強人也會愛上他。」路克跟著附和：「我也愛威廉赫特，他超帥。」顯然演過情侶之後，他們對電影的喜好也更有默契。