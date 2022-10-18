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阿湯哥勁敵不少 想奪小金人不被看好

記者蘇詠智／綜合報導
湯姆克魯斯挾「捍衛戰士：獨行俠」熱賣聲勢，也有進軍奧斯卡獎的希望。 （取材自IMDb）
湯姆克魯斯挾「捍衛戰士：獨行俠」熱賣聲勢，也有進軍奧斯卡獎的希望。 （取材自IMDb）

時序進入秋天，有心爭取明年奧斯卡榮譽的電影紛紛出籠，初步的風向顯示在影帝大獎部分，一堆資深帥氣熟男將有番激烈競爭，包括威尼斯影展最佳男主角「伊尼舍林的女妖」（The Banshees of Inisherin）柯林法洛（Colin  Farrell）、重振雄風的「鯨魚」（The Whale）布蘭登費雪（Brendan Fraser）、來勢洶洶的「愛‧子」（The Son）休傑克曼（Hugh Jackman）等，今年最風光的「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）湯姆克魯斯（Tom Cruise），雖然贏得觀眾與同業的熱愛，但這分推崇是否足以將他送進準影帝名單？多數的獎項分析家並不特別看好。

奧斯卡過往不乏熱賣巨片男主角卡到一席入圍的例子，像是「神鬼奇航：鬼盜船魔咒」（Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl）強尼戴普（Johnny Depp）、「絕地救援」（The Martian）麥特戴蒙（Matt Damon）等，「神鬼戰士」（Gladiator）羅素克洛（Russell Crowe）和「小丑」（Joker）瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）還順利登上影帝寶座。

柯林法洛(左)以「伊尼舍林的女妖」拿下威尼斯影展最佳男主角。（美聯社）
柯林法洛(左)以「伊尼舍林的女妖」拿下威尼斯影展最佳男主角。（美聯社）

湯姆克魯斯在好萊塢的人緣不算差，「捍衛戰士：獨行俠」全美熱賣7億多美元後，更把他的聲勢炒到最高點，可惜該片中他的角色發揮之處雖不少，卻仍是傳統商業片的演法，要爭取小金然顯得有點勉強，目前各大獎項分析家認為他的聲勢大致排到第7名，還不足以擠進入圍名單。

倒是「捍衛戰士：獨行俠」打進奧斯卡最佳影片入圍名單的機率還比阿湯角逐影帝再高一些，因為每年都會有一、二部超級熱賣片獲得最佳影片提名，今年「捍衛戰士：獨行俠」固然到現在都無敵手，年底前卻有兩部首集都曾提名奧斯卡最佳影片的「黑豹2」（英语：Black Panther: Wakanda Forever）與「阿凡達2」（Avatar: The Way of Water）要來競爭，「捍衛戰士：獨行俠」未必穩操勝券，因此還不能太過輕敵。

休傑克曼主演的「愛‧子」來勢洶洶。 （取材自IMDb）
休傑克曼主演的「愛‧子」來勢洶洶。 （取材自IMDb）

奧斯卡 入圍 湯姆克魯斯

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