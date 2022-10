阿湯哥勁敵不少 想奪小金人不被看好

湯姆克魯斯挾「捍衛戰士:獨行俠」熱賣聲勢,也有進軍奧斯卡獎的希望。 (取材自IMDb)

時序進入秋天,有心爭取明年奧斯卡 榮譽的電影紛紛出籠,初步的風向顯示在影帝大獎部分,一堆資深帥氣熟男將有番激烈競爭,包括威尼斯影展最佳男主角「伊尼舍林的女妖」(The Banshees of Inisherin)柯林法洛(Colin Farrell)、重振雄風的「鯨魚」(The Whale)布蘭登費雪(Brendan Fraser)、來勢洶洶的「愛‧子」(The Son)休傑克曼(Hugh Jackman)等,今年最風光的「捍衛戰士:獨行俠」(Top Gun: Maverick)湯姆克魯斯 (Tom Cruise),雖然贏得觀眾與同業的熱愛,但這分推崇是否足以將他送進準影帝名單?多數的獎項分析家並不特別看好。

奧斯卡過往不乏熱賣巨片男主角卡到一席入圍 的例子,像是「神鬼奇航:鬼盜船魔咒」(Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl)強尼戴普(Johnny Depp)、「絕地救援」(The Martian)麥特戴蒙(Matt Damon)等,「神鬼戰士」(Gladiator)羅素克洛(Russell Crowe)和「小丑」(Joker)瓦昆菲尼克斯(Joaquin Phoenix)還順利登上影帝寶座。 柯林法洛(左)以「伊尼舍林的女妖」拿下威尼斯影展最佳男主角。(美聯社)

湯姆克魯斯在好萊塢的人緣不算差,「捍衛戰士:獨行俠」全美熱賣7億多美元後,更把他的聲勢炒到最高點,可惜該片中他的角色發揮之處雖不少,卻仍是傳統商業片的演法,要爭取小金然顯得有點勉強,目前各大獎項分析家認為他的聲勢大致排到第7名,還不足以擠進入圍名單。