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裘莉修理小布 遭攻擊安珀網友圍剿？

記者蘇詠智／綜合報導
安琪莉娜裘莉（左）近來對布萊德彼特連出狠招，離婚戰打得如火如荼。（歐新社資料照片）
安琪莉娜裘莉（左）近來對布萊德彼特連出狠招，離婚戰打得如火如荼。（歐新社資料照片）

好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）和前妻安柏赫德（Amber Heard）的誹謗官司落幕才幾個月，外界焦點又轉移到另一對曾經鬧出驚天不倫戀、卻在結婚後沒幾年就婚變的巨星夫妻布萊德彼特（Brad Pitt）與安琪莉娜裘莉（Angelina Jolie）身上。

裘莉近來狠招連發，堅稱婚變導火線是因小布在私人飛機上對她及孩子動粗，一面逼迫曾經查此事的FBI公開相關報告，試圖藉由輿論力量給小布致命一擊。小布雖稱裘莉說詞一變再變，自己沒做她描述的那些惡行，裘莉仍受到女性團體力挺，稱之前攻擊安珀赫德的網友與媒體，現在又開始來圍剿裘莉，總之，就是那些被貼上「家暴」標籤的男性巨星，都是罪有應得，外界懷疑安珀和裘莉，甚至嘲諷她們，都是出於厭女心態。

不管強尼戴普或布萊德彼特是否真像安珀赫德或安琪莉娜裘莉所稱，都是家暴男，至少透過雙方說法並陳，能從中釐清事情的真相，而非因為性別的偏見就認定一方都在撒謊，然而女性團體擔憂裘莉或是安珀出面指控昔日伴侶遭到外界恥笑或不信任，會讓更多受害的婦女不敢出來替自己說話，認定外界對她們的攻擊純粹基於厭女，似乎也不是特別公允。

根據「Life&Style」雜誌，裘莉還加碼爆料小布在事發後，想要讓她簽下「封口令」，讓他除了會動用暴力外還增加「仗勢欺人」的罪名。但裘莉和小布在演藝圈的地位差距，畢竟沒有安珀赫德與強尼戴普相差那麼遠，因而不甘心被外界視為離婚中的「壞人」，自是可想而知，不過她一再攻擊小布，能不能討回自認的公道還不確定，在部分網友心目中只使她看來更暗黑，反而事與願違。

裘莉 小布 家暴

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