小布新戀情被媽媽打槍 裘莉難辭其咎？

布萊德彼特近來心情甚佳，被傳是沉浸在新戀情的喜悅中。（路透資料照片）

布萊德彼特 （Brad Pitt）與安琪莉娜裘莉 （Angelina Jolie）婚變六年多，彼此在孩子的監護權與財產分配上僵持不下，裘莉近來還出盡狠招想毀掉小布 的形象，但他心情已經不再受到影響，被傳是因為與美豔名模艾蜜莉瑞特考斯基（Emily Ratajkowski）約會、得到新戀情的滋潤，然而這段尚未開花結果的感情，卻已經被小布的母親反對，蒙上陰影。

娛樂八卦刊物「In Touch」雜誌報導，布萊德彼特的母親珍，眼看寶貝兒子兩段婚姻都以離異收場，不管是和珍妮佛安妮絲頓（Jennifer Aniston），或是與安琪莉娜裘莉，不管彼此之間有沒有小孩，鬧到最後都不好看，心中一定會留下傷痕，因而她希望兒子若要再追求新的對象，一定要想得非常清楚，別再讓自己受傷。她對於艾蜜莉本人沒有意見，只是想到艾蜜莉近期也才訴請離婚，感覺會有一堆麻煩事情在等著，若兒子此時被扯進去，會變得更沒完沒了，何況前媳婦裘莉還不知道又有什麼毒招要使出來，為了兒子的幸福，她並不樂見他與艾蜜莉的名字連在一起。

也難怪珍要擔心，畢竟從小布和裘莉婚變之後，孩子們就再也沒見過爺爺、奶奶，昔日的天倫樂景象早就成為回憶，裘莉堅決要阻擋孩子們和父親相處，爺爺、奶奶就連帶成為犧牲品，珍自己就已經嘗到兒子感情受挫的苦果，更不會希望他在情路上連連跌倒。