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80歲福伯加入漫威？ 有望亮相「美國隊長4」

記者蘇詠智／綜合報導
哈里遜福特傳要加入漫威電影宇宙。（取材自Instagram）
哈里遜福特傳要加入漫威電影宇宙。（取材自Instagram）

影史賣座巨片傳奇天王哈里遜福特（Harrison Ford），之前才在迪士尼D23活動中宣告要卸下代表作之一「印地安納瓊斯」（Indiana Jones）系列的男主角，讓影迷感嘆80歲的他可能也無法再繼續拍動作場面，沒想到近日又有新的風聲，指他不會徹底脫離迪士尼大家庭，將成為漫威電影宇宙的最新成員，讓漫威迷興奮不已。

哈里遜福特曾是好萊塢總票房最高男星，後來才被山繆傑克森（Samuel L. Jackson）取代，而山繆早就已經是漫威電影宇宙的重要成員，算是福伯的「學長」。

據歐美媒體報導，福伯加入漫威，並非扮演全新的角色，而是接手已經過世的奧斯卡影帝威廉赫特（William Hurt）生前飾演的羅斯將軍。

威廉赫特最後一次扮演羅斯將軍是在去年的「黑寡婦」中。（取材自IMDb）
威廉赫特最後一次扮演羅斯將軍是在去年的「黑寡婦」中。（取材自IMDb）

威廉赫特最後一次在電影裡飾演這角色是在去年暑假上映的「黑寡婦」（Black Widow），一般推測，福伯應該會在漫威新片「雷霆特攻隊」（Thunderbolts）中有重要的地位，也可能會在「美國隊長4」（Captain America:New World Order）搶先亮相。

過往哈里遜福特也曾經接手亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）而在「愛國者遊戲」（Patriot Games）和「迫切的危機」（Clear and Present Danger）飾演傑克萊恩，並不是第一次繼承其他演員的角色，然而威廉赫特也是重量級影帝，福伯需要走出自己不同的風格。至於漫威，面對各方傳言，至今也未聲明是否屬實。

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