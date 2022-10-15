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表現太差當不成茱莉亞羅勃茲的新郎？羅素克洛嗆：瞎掰

記者蘇詠智／即時報導
茱莉亞羅勃茲（右）在「新娘不是我？？？」的感情對象差點要是另一位知名男星扮演。（取材自IMDb）
茱莉亞羅勃茲（右）在「新娘不是我？？？」的感情對象差點要是另一位知名男星扮演。（取材自IMDb）

好萊塢影視界就是個容易冒出奇怪妙聞的是非圈，就連事隔25年的陳年八卦，也會突然變成話題焦點。昔日在愛情喜劇中堪稱頭牌天后的茱莉亞羅勃茲，也曾因閃結閃離又和一堆男星鬧緋聞，票房一度走下坡，直到在「新娘不是我？？？」扮演聽聞舊愛要結婚、趕過去想把他搶回來的女子，才又重振雄風。然而導演 P.J.霍根卻透露，他本來屬意的男主角人選，是和自己一樣從澳洲到美國發展的羅素克洛，還特別安排羅素與茱莉亞一起讀本、測試合作的感覺，結果羅素表現得一塌糊塗。

羅素克洛（右）與茱莉亞羅勃茲還是有緣同框合照。（路透資料照片）
羅素克洛（右）與茱莉亞羅勃茲還是有緣同框合照。（路透資料照片）

P.J.霍根稱羅素克洛一到現場，和茱莉亞分別坐在桌子兩邊，卻緊緊抓著劇本，寧可看上面的字，都不看茱莉亞一眼，就開始用非常單調的語氣在念台詞，茱莉亞後來沒辦法，一度靠在桌子上，離羅素的臉很近距離，看著他，試圖有眼神交流，但他還是都不瞧她，讀本結束後還主動對P.J.霍根說道：「我覺得這次表現非常棒。」P.J.霍根心裡只想著：「這真是我見過最差的讀本之一了，根本就不可能考慮他當男主角。」

羅素克洛（右）與茱莉亞羅勃茲同屆獲奧斯卡獎，合照時趁機咬耳朵。（路透資料照片）
羅素克洛（右）與茱莉亞羅勃茲同屆獲奧斯卡獎，合照時趁機咬耳朵。（路透資料照片）

想不到，這段秘辛公開後的8個月，羅素克洛在社群網站上發文打槍P.J.霍根的說法：「這導演是在發夢嗎？我根本沒去參加這部片的試鏡，也沒有跟這位被提到的女演員一起讀本，如果不是那麼沒意義的話，本來應該會蠻好玩的。」

看過「新娘不是我？？？」的觀眾，應該也不覺得羅素克洛適合扮演片中那個斯文、帥氣、讓茱莉亞羅勃茲與卡麥蓉狄亞搶著要的男主角。他公開反駁P.J.霍根的說法到現在，另一位當事人茱莉亞，都沒有發表任何意見。兩人儘管沒有機會在銀幕上談情，3年多以後分別以「神鬼戰士」和「永不妥協」成為奧斯卡影帝影后，總算有緣拍攝一堆新科帝后的合照，仍有份同框。

導演 社群網站 澳洲

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