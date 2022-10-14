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「黑亞當」首映獲好評 片尾引爆網友討論

記者陳建嘉／綜合報導​
巨石強森（右）、皮爾斯布洛斯南（左）出席「黑亞當」紐約首映會。（圖：華納兄弟提供）
巨石強森（右）、皮爾斯布洛斯南（左）出席「黑亞當」紐約首映會。（圖：華納兄弟提供）

巨石強森（Dwayne Johnson）主演DC漫畫宇宙特效大片「黑亞當」（Black Adam），日前陸續在洛杉磯、紐約首映，如今已有媒體陸續寫評論，開出不錯好評，媒體記者、網友都給出娛樂性十足的評價，但也有些網友認為特效過多，後半段反而讓打鬥戲顯得較不真實，但除此之外，甚至有一些媒體認為這是2022年最好的超級英雄電影，不過傳媒一致推崇最後的片尾畫面，認為是今年看過最佳的超級英雄電影片尾畫面。

「黑亞當」在美國媒體的第一波評價開出不錯好評。（圖：華納兄弟提供）
「黑亞當」在美國媒體的第一波評價開出不錯好評。（圖：華納兄弟提供）

在眾多的媒體、網友都開出好評，包括「黑亞當絕對是一種無可阻擋的力量，現在巨石強森解放了他，感受憤怒吧」、「巨石強森！他在反派和威脅之間找到了完美的平衡，同時還很善解人意，你從哪裡找如此完美的黑亞當」、「一開始很難找到立足點，直到美國正義協會登場，電影開始變得有趣，巨石強森的反英雄很立體，可惜反派太弱小，影響觀感」、「黑亞當是截至目前最火爆的電影，幾乎沒有喘息的時間，皮爾斯布洛斯南（Pierce Brosnan）很突出，這部電影會讓粉絲們興奮不已」。

不過也有持平意見，包括「黑亞當並不完美，但還是有潛力的，角色缺乏深度，巨石強森看起來有很多不足，命運博士和鷹俠搶走了太多的鋒頭，最終雖然英雄正式樹立招牌的場景很不錯」、「很可惜這部電影，沒有情感深度，主人公似乎不用面對任何危險，完全是CGI大戰」。

然則，這部電影最後的片尾畫面會讓觀眾驚喜，無論是正評、負評都一致讚賞。

電影 巨石強森 洛杉磯

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