提摩西夏勒梅、泰勒羅素 「骨肉的總和」大談血腥愛戀

摩西夏勒梅(右)和泰勒羅素在「骨肉的總和」上演食人愛戀。(圖:華納兄弟提供)

「甜茶」提摩西夏勒梅(Timothée Chalamet)和「以你的名字呼喚我」(Call Me by Your Name)導演 盧卡格達戈尼諾(Luca Guadagnino)再度合作的新片「骨肉的總和」(Bones and All),先前在第79屆威尼斯影展 首映,格達戈尼諾憑該片獲得「最佳導演銀獅獎」,飾演女主角的泰勒羅素(Taylor Russell)也獲得「最佳新進女演員」的殊榮,電影 正式曝光中文預告。

來源:YouTube

該片改編自同名小說,描述努力在社會邊緣求生存的「食人魔」女孩梅倫(泰勒羅素飾),和想法激進且遭社會放逐的憤青李(提摩西夏勒梅飾)之間的血腥愛戀,在雷根政府時代背景下的美國,他們相遇並踏上一趟橫跨千里的探索旅程,一路走來跌跌撞撞,看盡人生百態。

儘管他們盡了最大努力,最終還是得面對各自可怕的過往,以及截然不同的個性,彼此間的感情將受到考驗。

電影描繪了「極端的愛」,在威尼斯影展首映後掌聲不斷,相當受歡迎,這也是格達戈尼諾首部完全以美國為背景的作品,他說自己對於完全受到美國文化、美國電影和現在美國景觀的影響「非常高興也很自豪」。