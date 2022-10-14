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提摩西夏勒梅、泰勒羅素 「骨肉的總和」大談血腥愛戀

記者陳建嘉／​​綜合報導​
摩西夏勒梅（右）和泰勒羅素在「骨肉的總和」上演食人愛戀。（圖：華納兄弟提供）
摩西夏勒梅（右）和泰勒羅素在「骨肉的總和」上演食人愛戀。（圖：華納兄弟提供）

「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）和「以你的名字呼喚我」（Call Me by Your Name）導演盧卡格達戈尼諾（Luca Guadagnino）再度合作的新片「骨肉的總和」（Bones and All），先前在第79屆威尼斯影展首映，格達戈尼諾憑該片獲得「最佳導演銀獅獎」，飾演女主角的泰勒羅素（Taylor Russell）也獲得「最佳新進女演員」的殊榮，電影正式曝光中文預告。

來源：YouTube

該片改編自同名小說，描述努力在社會邊緣求生存的「食人魔」女孩梅倫（泰勒羅素飾），和想法激進且遭社會放逐的憤青李（提摩西夏勒梅飾）之間的血腥愛戀，在雷根政府時代背景下的美國，他們相遇並踏上一趟橫跨千里的探索旅程，一路走來跌跌撞撞，看盡人生百態。

儘管他們盡了最大努力，最終還是得面對各自可怕的過往，以及截然不同的個性，彼此間的感情將受到考驗。

電影描繪了「極端的愛」，在威尼斯影展首映後掌聲不斷，相當受歡迎，這也是格達戈尼諾首部完全以美國為背景的作品，他說自己對於完全受到美國文化、美國電影和現在美國景觀的影響「非常高興也很自豪」。

電影 導演 影展

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